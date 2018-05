20:34 Uhr

Des gibt‘s doch gar et! Schorsch und die Kinderfänger

Der Schorsch hat sich mal wieder so seine Gedanken gemacht.

Diesmal beschäftigt sich der Schorsch mit einkalkulierter Provokation, komischen Sprechgesängen und gedankenlosem Nachgeplappere.

Von Hermann Skibbe

Wia I neilich so durchs Schdädtle schlendre, kommt mir doch glatt so a Fuaßgruppe entgega. Lauter Kerle, Buaba. Früher hätt ma g’sait Zigarettabürschla – heit sait ma zu so ebbes glaub I Burschidos.

Oiner von deane hat aus seim Rucksack raus sei Gäng beschallt, ond alle andre glei mit. Hip Hop, Rap a jenseits Tamtam, a mords Bumm Bumm. Leider au textlich.

A oinzigs Zeter ond Mordio mit ma Wortschatz, der alles in allem recht schockierend war. Dia Fraua in deane gewaltige Liadla werat scho mal per se deam älteschta Gewerbe zuagordnat ond au sonscht war deane Rapper, dia sich dau aus dem Rucksack raus versucht hand, zom Artikuliera nix, aber au gar nix heilig.

„Ja was soll denn des?“, han I mi g’fraugat ond dann isch mir mei eigene Jugend in da Sinn komma. Warat mir net alle scho mal a weng Burschido? Scho, gell. Blos war’s schockiera damals halt no oifacher. Dau hat’s oft scho g’langt, wenn ma a Jeans mit ma ausgfransta Loch o’ghabt hat odr a Sicherheitsnaudl im Ohr. Heit moinat dia Kollegahs, dass se zu drastischere Mittala greifa miaßat. Wobei ma sich a weng mehr Originalität scho wünscha dät!

Ganze Regiona ond Völker recht saubled zom beschimpfa, des isch g’wiß et originell – aber offenbar wirksam. So hands aber der Bäng ond sei Kollegah bis in d’Tagesschau gschafft! Ond I wer den Verdacht net los, dass des der eigentliche Zweck war hinter deana Schocklürücks!

Rapper, Nepper, Kinderfänger – des gibt’s doch gar et! Ond mir sind alle drauf reigfalla. Mir regat ons auf über die Wortattentäter – ond onsere Kinder kaufat dia Schallblatta von deane. Des isch doch des eigentlich Schockierende. Desweaga han I beschlossa, zurückzumschockiera. Ond zwar auf grausamschte Art und Weise!

I bin also no zu dearer Gäng, han mei freundlichschdes Gsicht aufgsetzt ond zu dem Bürschle mit deam Musikrucksack g’sait: „So, griaß Goddle!“

Mei, deam isch vor Schreck fascht sei Rucksack platzt, sei Kumpl neaba danna hat spontan sein Kaugummi verschluckt ond au dia andere warat wia vom Blitz der Freundlichkeit troffa. Nach rer kurza Schockschtarre sait der guade Bua dann zu mir „Yo Alder“, was ja im Brinzip dia Übersetzung von meim Gruaß ins Neuschwäbische war. Mir sind jetzt voll dia „Homies“, also Freind. Ond nau hand se mir verspocha, bloß no amerikanischa Hip Hop o zom heara – dau verschtatt ma wenigschtens koi Wort.

Also nau – bis zum nägschda Mal.

Eier Schorsch.

Themen Folgen