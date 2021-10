Auto in Deubach beschädigt und davongefahren

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich in Deubach ereignet hat. Dort wurde ein Auto angefahren, die Verursacher fuhren dann davon.

Nach Polizeiangaben wurde im Zeitraum vom 25. Oktober, 14 Uhr, bis 26. Oktober, 8 Uhr, in Deubach in der Straße Bei der Sandhühl ein graues Auto der Marke Nissan, das am Fahrbahnrand geparkt war, angefahren und beschädigt. Die bisher unbekannten Unfallverursacher entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Schaden an Fahrzeug bei Unfall mit Fahrerflucht in Deubach

An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)