vor 31 Min.

Deutlich mehr in Quarantäne

Das Corona-Testzentrum in Leipheim.

Aber bei der Infizierten-Zahl gibt es fast einen Stillstand. Das sind die aktuellen Corona-Zahlen für den Landkreis Günzburg.

Im Landkreis Günzburg gibt es (Stand Dienstag, 16 Uhr) 183 Personen, die auf das Coronavirus positiv getestet sind. Dies ist im Vergleich zu Montag eine mehr. Die Verdachtsfälle haben sich um 16 auf 32 erhöht; die Zahl der Menschen, die sich in Quarantäne befinden, ist von 112 auf 276 angestiegen. Genesen sind 80 Infizierte, ein Plus von zwei. Nach wie vor sind zwei Todesfälle aus dem Landkreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bekannt, wobei eine der beiden Personen nicht an den Folgen der Viruserkrankung starb.

Von Montag bis Donnerstag ist das Bürgertelefon von 8 bis 15 und am Freitag von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 08221/95-718 erreichbar. Hier werden nur allgemeine Fragen beantwortet. Eine medizinische Beratung findet nicht statt, das Bürgertelefon ist kein Ersatz für den Kontakt zur Hausärztin beziehungsweise zum Hausarzt. Bei Verdacht auf eine Infektion sollen sich Betroffene an ihre Hausarztpraxis oder die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter 116117 wenden. Die Kreisverwaltung bittet wegen des zeitweise hohen Anrufauskommens um Verständnis, dass es zu Wartezeiten oder zu Leitungsüberlastungen kommen kann.

Die Internetseite des Landratsamtes ist unter der Adresse www.landkreis-guenzburg.de zu erreichen und wird ständig aktualisiert. (zg)

