vor 26 Min.

Diabetes-Gruppe feiert Jubiläum

Seit 25 Jahren pflegen die Mitglieder Austausch und Information in Günzburg

Seit 25 Jahren gibt es in Günzburg die Selbsthilfe-Gruppe Diabetes. Das Jubiläum war Anlass für eine Feier, bei der der stellvertretende AOK-Direktor Gerhard Kranz, Landrat Hubert Hafner, 2. Bürgermeister Anton Gollmitzer und Margrit Zimmermann von der Augsburger Kontaktstelle für Selbsthilfe-Gruppen die Bedeutung von Selbsthilfe-Gruppen betonten.

In den Grußworten klang an, dass solche Gruppen den Betroffenen die wertvolle Möglichkeit geben, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und damit das Gefühl, nicht alleine mit diesem Problem zu sein. Informationen ermöglichen den Betroffenen außerdem einen besseren Umgang mit der Erkrankung. Gegründet worden ist die Günzburger Diabetes-Gruppe von Margot Schmidt, die dann über 22 Jahre die Gruppe geleitet hat, bis Salma Muschtaki für eineinhalb Jahre die Leitung übernahm. Seit 1. Januar 2018 steht Anneliese Pilz an der Spitze der Gruppe.

Dr. Alexander König, Diabetologe aus Dillingen, ließ die vergangenen 25 Jahre Diabetologie Revue passieren. Seine Kollegin Dr. Iris Roos referierte über neue Behandlungstherapien in der Diabetologie und Dr. Josua Roos, Oberarzt der metabolischen und bariatrischen Chirurgie am Günzburger Krankenhaus, erklärte, wie man stark adipösen Menschen mit Diabetes operativ in der Günzburger Klinik helfen kann.

Das private Diabetes-Museum aus München-Pasing von Werner Neumann zeigte, wie sich die Diabetes-Behandlung im Laufe der Jahrzehnte positiv verändert hat. Dies wurde bei der Jubiläumsfeier auch in Filmen aus den 30er- und den 50-er Jahren gezeigt. (zg)

der Selbsthilfegruppe Diabetes finden in der Regel am letzten Dienstag im Monat im Gesundheitstreff der AOK Günzburg statt. Anmeldung ist nicht erforderlich, Teilnahme kostenlos. Informationen unter Telefon 08224/7409.

