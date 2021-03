vor 37 Min.

Die 73-jährige Ilse Dahmen aus Ichenhausen wird vermisst

Seit Montagabend wird in Ichenhausen die 73-jährige Ilse Dahmen vermisst.

Die Polizei bittet um Hilfe: In Ichenhausen wird seit Montagabend die 73-jährige Ilse Dahmen vermisst. Sie ist krank und könnte in Not sein.

Seit Montag gegen 19 Uhr wird nach Polizeiangaben die 73-jährige Ilse Dahmen aus Ichenhausen vermisst. Frau Dahmen leidet unter Depressionen und befindet sich deswegen in psychiatrischer Behandlung. Daher ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Ilse Dahmen ist etwa 169 Zentimeter groß und 65 bis 70 Kilogramm schwer. Sie hat graue Haare und trägt eine Brille. Über ihre Bekleidung ist nichts bekannt. Sie ist vermutlich mit ihrem grauen Ford Fiesta, Kennzeichen GZ-ID 33, im Raum Ichenhausen unterwegs. Ein Foto finden Sie hier.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (zg)

