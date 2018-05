vor 16 Min.

Die Abiturprüfung beginnt: Jetzt hilft nur noch beten

Ihre Vorbereitungen haben Sophia Niggemeier, Toni Hermann und Hannah Sperandio getroffen. Ein Interview über ein Leben nach der Schule und spezielle Ratschläge.

Von Till Hofmann

Heute ist es soweit: Um 9 Uhr fangt ihr in den Turnhallen eurer Gymnasien in Günzburg und Wettenhausen mit den Abiturprüfungen an. Was ist das für ein Gefühl?

Hannah Sperandio: Irgendwie war das alles so weit weg. Und jetzt geht es doch schneller, als ich dachte. In der Woche vor dem Abi war so viel zu tun, dass ich gar nicht richtig überlegt habe, was da auf mich zukommt. Sophia Niggemeier: Für mich ist das alles noch etwas unrealistisch. Ich soll jetzt Abitur schreiben? Ich glaube das erst, wenn das leere Blatt vor mir liegt. Toni Hermann: Das ist jetzt kein spezielles Gefühl, das sich da breitmacht. Was etwas dumm ist, das ist die Tatsache, dass ich gerade an Krücken gehe. Beim Basketballspiel in der Schule war ich quasi für Mitschüler, die im Sport ihr Abitur machen, Statist in einer Übung. Beim Aufkommen bin ich nach einem Sprung irgendwie umgeknickt. Und jetzt ist was mit den Bändern. Glück im Unglück ist, dass ich nicht Sport als Abiturprüfungsfach gewählt habe. Und zur Vorbereitung auf den Mittwoch werde ich wohl am Dienstagabend schon in der Halbzeit des Champions-League-Spiels von Real Madrid und Bayern München ins Bett gehen.

Mit Mathematik geht es heute los. Zu meiner Zeit konnte man das Fach sogar noch abwählen, was ich natürlich bei erstbester Gelegenheit getan habe. Heute gehört es wie Deutsch verpflichtend zur Abiturprüfung. Ist das gut oder schlecht?

Hermann: Ich hab’ da kein Problem, denn Mathe ist kein Schwachpunkt von mir. In Deutsch könnten die Schreckgespenster größer werden. Aber mal abwarten. Was früher nach meiner Ansicht besser war: Da konnte man in Leistungs- und Grundkursen noch bestimmte Schwerpunkte setzen. Das gibt es ja nicht mehr, was schade ist. Alle sitzen in einem Kurs – ohne diese Gewichtung. Diejenigen, die’s schneller begreifen, langweilen sich und sind nicht konzentriert. Und die Langsamen sind überfordert und halten manchmal den ganzen Laden auf. Sperandio: Ich sehe die Sache neutral. Mathematik gehört zu den Pflichtfächern. Das muss ich nehmen, ich kann eh nichts ändern. Niggemeier: Also wenn ich die Wahl gehabt hätte, dann hätte ich Mathe definitiv nicht genommen.

Neben den zwei Pflichtfächern und zwei mündlichen Abiturprüfungsfächern, die erst nach den Pfingstferien an der Reihe sind, gibt es ja noch ein drittes schriftliches Prüfungsfach. Zeitlich liegt das zwischen Mathe und Deutsch. Was habt ihr gewählt?

Niggemeier: Ich glaube, ich bin da etwas nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen. Am Schluss bin ich bei Religion hängen geblieben. Die ethischen Fragestellungen haben mich interessiert. Um eine konkret zu nennen: Wie wird Kleidung in Entwicklungsländern produziert? Was ist fairer Handel und was nicht? So relevant und aktuell das alles ist: Ich habe doch ziemlich schnell gemerkt, dass diese Themenfelder auch sehr umfangreich sein können, was das Lernen nicht einfacher macht. Irgendwie hängt alles mit allem zusammen. Sperandio: Bei mir ist es Spanisch geworden. Die Sprache macht mir einfach Spaß. Schriftlich habe ich früher da immer viel mit dem Italienischen verwechselt. Also habe ich die spanische Sprache jetzt einfach gelernt, um diese Verwechslungsgefahr zu minimieren. Hermann: Physik ist mein drittes schriftliches Fach. Vielleicht bin ich ja erblich vorbelastet. Mein Vater ist Mathe- und Physiklehrer am Dossenberger-Gymnasium. Ich selbst bin an das Sankt-Thomas-Gymnasium gegangen. Das hat mir persönlich besser gefallen. Und ich durfte letztlich dann auch entscheiden.

Wie habt ihr es mit dem Lernen gehalten?

Niggemeier: Ich habe in den Osterferien angefangen, aber ohne einen festen Zeitplan. Vielleicht hätte das besser funktioniert. Keine Ahnung. Ich selbst habe für mich festgestellt, dass ich ein bis zwei Stunden, bevor ich mich auf den Schulweg vorbereite, ganz gut lernen kann. Ich bin also öfters unter der Woche relativ früh aufgestanden. Sperandio: Bei mir ging es auch in den Osterferien intensiver los. Bisher habe ich nur auf Mathematik gelernt. Wenn die Prüfung dann vorbei ist, bereite ich mich auf Spanisch vor. Ich denke, das reicht, weil es ja hauptsächlich ums Textverständnis geht und man sich über Jahre hinweg eine Sprache erarbeitet und nicht über wenige Wochen.

Die Abiturprüfung zählt insgesamt – über die beiden Schuljahre in der elften und zwölften Klasse betrachtet – ein Drittel der Gesamtnote. Das ist nicht zu verachten. Welche Note soll denn am Ende stehen?

Hermann: Ich strebe da keinen bestimmten Schnitt an. Ärgern würde ich mich allerdings über vermeidbare Leichtsinnsfehler im Test. Sperandio: Ich versuche mein Bestes zu geben. Was geht, das geht. Nicht gut wäre es, wenn die Abiprüfung die bislang erzielte Note extrem runter ziehen würde.

Und danach ist Schluss mit Schule.

Sperandio: Das ist schon ein bisschen schade, denn mir hat das Schulleben gefallen. Ohne aktiv sein zu müssen, bin ich dort mit vielen interessanten Menschen zusammen getroffen.

Was kommt nach dem Abitur?

Niggemeier: Ich will studieren – irgendetwas im sozialen Bereich. Das liegt mir. Die Schule war schön. Aber ich freue mich auch auf das studentische Leben. Hermann: Ich habe ehrlich gesagt noch keinen wirklichen Plan. Jetzt habe ich nach stressigen Monaten bald so viel Zeit für mich, wie ich das erst wieder als Rentner haben werde. Das ist eine schöne Aussicht.

Und – wie wird morgen kurz vor 9 Uhr die Aufregung bekämpft?

Niggemeier: Ich habe mir schon alle möglichen Naschsachen und Obst zusammengepackt. Hermann: Die Schwestern an unserer Schule haben gesagt: Jetzt hilft nur noch beten!

