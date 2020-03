18:30 Uhr

Die Abschiedsfeier von Landrat Hafner fällt wegen Corona aus

Landrat Hubert Hafner geht in den Ruhestand.

Das Coronavirus hat Folgen. Die Krise ist auch der Grund für die Absage der Feierlichkeiten zum Abschied von Landrat Hubert Hafner. Das soll nachgeholt werden.

Von Till Hofmann

Hubert Hafner neigt nicht zu großen Worten. Und auch seine Abschiedsfeier am 21. April nach 24 Jahren im Amt des Landrats sollte eher im bescheidenen Rahmen begangen werden. „Vielleicht hat das Coronavirus doch noch ein Gutes und die Feier fällt aus“, ulkte er am Kommunalwahlsonntag im flüsternden Ton und grinste. Aus dem Spaß wird nun aber Ernst. „Aus aktuellem Anlass wird die geplante Abschiedsfeier von Herrn Landrat Hubert Hafner leider abgesagt. Wir bitten um Ihr Verständnis“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsbüro. Die Verabschiedung im Kreistag einen Tag später findet bislang jedenfalls statt. Und die Feierlichkeit soll später nachgeholt werden. Wann steht allerdings noch nicht fest.

