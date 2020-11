vor 23 Min.

Die Altstadtweihnacht in Günzburg fällt aus

In diesem Jahr wird es keine Budenstadt im Dossenberger Hof in der Günzburger Altstadt geben.

Es soll trotzdem weihnachtliche Stimmung in der Günzburger Innenstadt aufkommen. Was dazu geplant ist.

Aufgrund der Corona-Pandemie muss die Stadt Günzburg nach dem Nikolausmarkt nun auch die geplante Altstadtweihnacht absagen. Der mittlerweile traditionsreiche und beliebte Weihnachtsmarkt im Dossenberger Hof hatte sich in den zurückliegenden Jahren zum Publikumsmagneten und zur Ergänzung zu den örtlichen Händlern und Dienstleistern entwickelt, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. „Die Entwicklung des Infektionsgeschehens lässt den Markt in seiner ursprünglichen Form Anfang Dezember schlichtweg nicht zu“, erklärt nun Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (SPD).

„Nachdem wir uns bis weit in das Jahr 2021 hinein auf eine neue Normalität einstellen müssen, ist es jetzt wichtig darauf zu achten, was möglich ist und was nötig.“ Ganz verzichten müssen die Günzburger auf weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt jedoch nicht. Die Stadt werde im Bereich der Altstadt ab der zweiten Adventswoche Verkaufshütten aufstellen. Hier können regionale Anbieter ihr Kunsthandwerk zum Verkauf anbieten.

Das Einkaufen soll zum Erlebnis werden

Die Buden sind jeweils an den langen Advents-Shoppingabenden der Cityinitiative sowie an den Samstagen bis Weihnachten geöffnet, also vom 3. bis 19. Dezember. Das Angebot der Stadt und das der lokalen Geschäfte mache den adventlichen Einkaufsbummel in Günzburg so zu einem Erlebnis. „Halten wir weiterhin gut zusammen und unterstützen wir den Handel sowie die Gastronomie vor Ort“, appelliert der Günzburger Oberbürgermeister Jauernig an die Bürger. (zg)

