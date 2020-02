18:00 Uhr

Die Anforderungen an Feuerwehren werden immer höher

Die Erwartungen an die Feuerwehren in der Region steigen immer mehr.

Plus Die Zahl der Einsätze der Feuerwehren nimmt zu, die Übungen werden immer komplexer. All das stemmen die Ehrenamtlichen in ihrer Freizeit. Wie schaffen sie das?

Von Angela Brenner

Für die Ichenhauser Feuerwehr war 2019 das einsatzreichste Jahr seit Langem. Die Feuerwehr Leipheim muss mehrmals in der Woche ausrücken – sei es, weil es auf der Autobahn mal wieder gekracht hat, Brände gelöscht oder Wohnungen geöffnet werden müssen. Tausende Stunden kommen so zusammen, die die Ehrenamtlichen unentgeltlich leisten – und das neben ihren normalen Berufen. Doch wie gehen die Feuerwehrleute mit dieser Belastung um? Wo finden sie ihre Motivation?

Es sind Postkarten und Briefe, die auf einer großen Tafel im Eingangsbereich des Ichenhauser Feuerwehrhauses hängen. Sie alle haben eines gemeinsam: Das Wort „Danke“ ist in allen enthalten. „Danke für euren Einsatz“, „Danke für Ihre Hilfe“, einmal sogar „Sie haben mein Leben gerettet“. Berchtold ist seit 2014 Kommandant in Ichenhausen Es sind diese kleinen Aufmerksamkeiten, aus denen Ralf Berchtold seine Motivation zieht. Seit 2014 ist er Kommandant der Feuerwehr Ichenhausen. Letztes Jahr hat die Truppe das einsatzreichste Jahr erlebt – auch wegen des Unwetters im Sommer, bei dem etliche Straßen überschwemmt wurden und viele Keller mit Wasser vollgelaufen sind (Lesen Sie dazu: Unwetter: Bäume stürzen um, Land unter in Ichenhausen). „Ich habe zum Glück kein Personalproblem“, sagt Berchtold. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Das war nicht immer so. Zu seiner Anfangszeit war die Wehr nicht so gut besetzt. „Ich erinnere mich an Einsätze, da sind wir mit sieben Mann ausgerückt.“ Da habe er sich schon Sorgen gemacht, gibt er offen zu. Die Lösung: Der Bauhof wurde in die Ausbildung einbezogen. Unter tags stehen die städtischen Mitarbeiter nun für die Feuerwehreinsätze zur Verfügung. Hinzu kamen einige Quereinsteiger. Mittlerweile zählt die Truppe fast 65 Aktive – das sind 20 mehr als noch vor sechs Jahren. So verteilt sich auch die Belastung auf mehrere Schultern. 65 Aktive in Ichenhausen 65 Frauen und Männer, die bereit sind, Tag und Nacht zu Einsätzen auszurücken, an Übungen teilzunehmen und ihre Freizeit zu opfern. Das ist keine Selbstverständlichkeit. „Die Leute sind dafür geboren“, sagt Berchtold auf die Frage, wie sich die Ehrenamtlichen für diese Aufgabe motivieren können. 120 bis 140 Einsätze muss die Wehr jedes Jahr stemmen. Oft sind es schwere Einsätze, die auch an die Psyche gehen. Wichtig sei, die Ehrenamtlichen danach im Blick zu behalten: „Ich fertige mir nach jedem belastenden Einsatz ein Gedächtnisprotokoll an“, sagt Ralf Berchtold. Ralf Berchtold ist seit 2014 Kommandant der Feuerwehr Ichenhausen. Bild: Bernhard Weizenegger Dass der Leipheimer Kommandant in seinem Amt richtig aufgeht, erkennt man sofort. Für Martin Schmitz ist es kein Problem, nachts aus dem Schlaf gerissen zu werden und zu einem Einsatz zu fahren. „Wir alle machen das aus Überzeugung“, stellt er klar. Dennoch wird bei dem Gespräch auch sehr schnell deutlich: Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst ist hart und wird immer schwieriger. Mehr Einsätze, Anfeindungen, zeitaufwendige Bürokratie. 54 Aktive in Leipheim Die Belastung für die Feuerwehrleute steigt – nicht nur in Leipheim. 54 Aktive gehören zur Truppe von Martin Schmitz. „Natürlich könnten es mehr sein“, gibt dieser zu. „Wir müssen weg vom Egoisten-Denken, wieder hin zur Teamarbeit“, fordert der Leipheimer Kommandant. Trotz allem: Jammern will er nicht. Er und seine Feuerwehrleute üben ihr Ehrenamt gerne aus – auch wenn es oft anstrengend ist. Statistisch gesehen rückt die Leipheimer Wehr jeden dritten Tag aus – hinzukommen unzählige an Übungsstunden. Mehr Einsätze, mehr Technik. Die Ehrenamtlichen müssen immer wieder neu geschult werden. Die Einsatzzahlen werden in nächster Zeit wohl noch steigen, denn bald bekommt die Leipheimer Wehr ihre Drehleiter. Martin Schmitz ist Kommandant der Leipheimer Feuerwehr. Bild: Bernhard Weizenegger Die Alarmierung richtet sich aber nicht nach den Dienstplänen der Freiwilligen. Viele Leipheimer Feuerwehrleute arbeiten in anderen Städten und stehen tagsüber nicht zur Verfügung. Die Lösung: Feuerwehrleute, die zwar nicht in Leipheim leben, aber dort arbeiten, unterstützen jetzt die Wehr, wenn tagsüber der Alarm losgeht. Das ist eine große Hilfe. Enge Zusammenarbeit mit dem Kriseninterventionsteam Immer wieder sind es psychisch stark belastende Einsätze, die die Feuerwehrleute bewältigen müssen. Die Leipheimer Truppe arbeitet hier eng mit dem Kriseninterventionsteam (KIT) zusammen. „Darüber reden hilft schon viel.“ Wer nachts auf einen Einsatz muss, hat das Recht, sich während der eigentlichen Arbeitszeit auszuruhen – die Arbeitgeber können diese Fehlzeit bei der Kommune in Rechnung stellen. „Wir versuchen aber auch, die Belastung für die Unternehmen so gering wie möglich zu halten“, betont Schmitz. Wer zur Arbeit zurückmuss, kann den Einsatz auch beenden, wenn der Großteil der Arbeit erledigt ist. „Das klappt gut. Das Verständnis der Arbeitgeber ist groß.“ Auch der Kreisbrandrat arbeitet ehrenamtlich Auch Kreisbrandrat Stefan Müller übt sein Amt ehrenamtlich aus (Lesen Sie dazu: Der Günzburger Kreisbrandrat gibt das Blaulicht weiter). Er habe Glück, dass er einen sehr „feuerwehrfreundlichen“ Arbeitgeber habe. „Ich kann weg, sobald der Piepser losgeht.“ Keine Selbstverständlichkeit, wie Müller weiß. „Ich bin froh über jeden Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter am Tag zu Einsätzen ausrücken lässt.“ Stefan Müller ist Kreisbrandrat. Bild: Bernhard Weizenegger Gleichzeitig appelliert er aber auch an die Unternehmen: „Lasst die Arbeitnehmer auch mal ausruhen, wenn sie Einsätze hatten.“ Die Belastung für die ehrenamtlichen Feuerwehrmänner und -frauen in der Region nimmt zu, das weiß der Kreisbrandrat. Er weiß aber auch: „Die, die es machen, machen es gerne.“ Das könnte Sie zu diesem Thema auch interessieren: Warum und wie die Feuerwehr im Landkreis Günzburg ausrückt „Diese Momente gehen an uns nicht spurlos vorbei“

