vor 17 Min.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Günzburg bleibt niedrig

Im Mai ist die Quote wieder auf 1,6 Prozent gesunken und liegt auf Vorjahresniveau. Die Entwicklung nützt aber nicht allen, die Arbeit suchen.

Die Zahl 1,6 ist eine bekannte Größte – jedenfalls was den Landkreis Günzburg und die Arbeitslosigkeit anbelangt. Denn so hoch ist die Arbeitslosenquote in der Region. Sie hat damit den gleichen Wert wie im Vorjahr erreicht. Im April 2019 lag sie 0,1 Prozentpunkte höher. Derzeit sind im Landkreis Günzburg 1193 Menschen arbeitslos gemeldet, 44 weniger als im vorigen Monat, aber 44 mehr als vor einem Jahr. „Wichtig bei der Arbeitsmarktanalyse ist nicht nur die Arbeitslosenquote zu betrachten. Erst der Vergleich der Arbeitslosenzahl vom aktuellen zum Vorjahresmonat zeigt, dass die konjunkturelle Arbeitslosigkeit zunimmt,“ berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführer der Donauwörther Arbeitsagentur.

„Die Arbeitgeber benötigen in fast allen Branchen vorwiegend Fachkräfte. Fast 1900 freie Arbeitsstellen waren auch im Mai im Landkreis unbesetzt. Die Herausforderung für uns ist, dass die Nachfrage von Arbeitskräften oft nicht mit den Qualifikationen der Arbeitsuchenden zusammenpasst. Lebenslanges Lernen muss eine Selbstverständlichkeit werden. Die Agentur für Arbeit unterstützt durch eine individuelle Weiterbildungsberatung und -förderung“, erläutert Paul.

So sieht es bei älteren Arbeitnehmern aus

Bei älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahre beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 2,1 Prozent, das entspricht 536 Personen. Die Arbeitslosenquote Jugendlicher zwischen 15 und 25 Jahren liegt bei 1,0 Prozent (86 Personen). 270 ausländische Arbeitslose und 169 Menschen mit Behinderung suchen eine Beschäftigung.

Von den 1193 arbeitslos gemeldeten Menschen waren am Stichtag genau 800 Personen (minus 28 zum Vormonat) bei der Agentur für Arbeit und 393 Personen beim Jobcenter des Landkreises Günzburg (minus 16 zum Vormonat) gemeldet.

Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt

„Die Abschlussprüfungen sind in vollem Gange. Am Ausbildungsmarkt ist die Zielgerade in Sicht. Von den fast 750 gemeldeten Bewerbern in der Berufsberatung wissen knapp 40 Prozent noch nicht, wo die Reise nach der Schule weitergeht. Viele werden eine weitergehende Schule besuchen oder ein Studium beginnen.“ Andererseits seien aktuell noch fast 450 Ausbildungsstellen unbesetzt. Arbeitskräfte mit einer guten Berufsausbildung würden erfahrungsgemäß deutlich weniger von Arbeitslosigkeit im Berufsleben getroffen. „Deshalb rate ich auch jedem Erwachsenen ohne Berufsabschluss, diesen nachzuholen. Als Arbeitsagentur bieten wir kostenfreie Beratung und gegebenenfalls auch gerne finanzielle Unterstützung an“, informiert der Geschäftsführer der Arbeitsagentur in Donauwörth, die für die vier Landkreise Günzburg, Neu-Ulm, Dillingen und Donau-Ries zuständig ist.

Zur Besetzung sind von den Arbeitgebern insgesamt 1883 offene Stellen gemeldet (fünf weniger als im Vormonat). Davon waren 1584 in Vollzeit, 75 in Teilzeit und 224 in Voll- oder Teilzeit. 56,5 Prozent der Stellen sind von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen gemeldet. Bei gut 78 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. 5490 Menschen sind im gesamten Agenturbezirk Donauwörth im Mai arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote blieb für den Bezirk im aktuellen Monat unverändert und liegt aktuell mit 1,8 Prozent um 0,1 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Im Vergleich sind in den Landkreisen aktuell 100 Personen mehr als im vorigen Monat und 271 mehr als vor einem Jahr gemeldet.

Offene Stellen und gefragte Berufe

Das sind im Augenblick die Top 10-Berufe (in Klammern die Zahl der Ausbildungsstellen im Landkreis): Einzelhandelskaufmann (59), Kaufmann Büromanagement (41), Industriemechaniker (40), Verkäufer (39), Industriekaufmann (34), Maurer (31), Maschinen- und Anlagenführer (24), Koch (22), Zimmerer (22), Fachlagerist (21).

Und das sind die Top 10 der offenen Stellen: Berufe in der Lagerwirtschaft (161), Schweiß-/Verbindungstechnik (126), Maschinenbau-/Betriebstechnik (68), Kranführer/Bediener Hebeeinrichtungen (67), im Metallbau (65), elektrischen Betriebstechnik (59), Metallbearbeitung (59), spanenden Metallbearbeitung (55), im Gastronomieservice (47), Kraftfahrzeugtechnik (45). (zg)

Themen Folgen