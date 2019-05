18.05.2019

„Die Badenden“ stehen jetzt im Burgauer Freibad

Eine örtliche Firma hat das Werk des Künstlers Roland Bögner der Stadt geschenkt

Zum Saisonstart des Burgauer Freibads ist die Skulptur „Die Badenden“ enthüllt worden. Sie ist ein Geschenk der Burgauer Firma Südramol an die Markgrafenstadt. Es sei ein schönes Miteinander mit den Burgauer Unternehmen, sagte Bürgermeister Konrad Barm, gerade dadurch, weil diese sich auch im kulturellen Leben einbrächten. Geschaffen hat die Skulptur der Burgauer Künstler Roland Bögner, mehrmals gebrannt bei einer Temperatur von 1245 Grad. Für ihn sei es eine große Ehre, „Die Badenden“ nun an einem öffentlichen Platz zu sehen, sagte Bögner, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Die Skulptur gibt es seit etwa zehn Jahren und sie stand im Garten von Roland Bögner. Christian Doll, einer der Geschäftsführer von Südramol, war von ihr derart begeistert, dass er sie erwarb, womit diese zunächst ihren Platz im Unternehmen fand. „Irgendwann sind die beiden Damen furchtbar allein dagestanden“, erklärte Doll. Da sie angezogen seien, könne man sie ja auch öffentlich aufstellen, fügte er scherzend hinzu. Tatsächlich gebe es für „Die Badenden“ kaum einen schöneren Platz als den jetzigen im Burgauer Freibad. Das bestätigte auch einer der ersten Badegäste am Tag des Saisonstarts, kurz nachdem die Skulptur enthüllt worden war: „Ich find’ das gut. Das ist nicht irgendeine Skulptur, wie die, die man sonst immer sieht. Die wirkt.“ (zg)

Themen Folgen