Die Burgauer Schützen müssen investieren

Im Schützenhof sind Renovierungsarbeiten im Gange. Schützenmeister Harald Stöckle wurde im Amt bestätigt

Bei der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft Burgau ist der Sportbetrieb unter Auflagen wieder angelaufen, und auch die ursprünglich für April vorgesehene Generalversammlung konnte jetzt stattfinden. Es gab einige Neuerungen.

Schützenmeister Harald Stöckle berichtete, dass das Gebäude des Schützenhofs in der Hand der Familie Brix verbleiben soll und Renovierungsarbeiten im Gange sind. Die Überprüfung der Anlagen durch einen Sachverständigen hat ergeben, dass doch einige Arbeiten erforderlich sind und das aufsichtsführende Landratsamt die Beseitigung von Mängeln zur Auflage gemacht hat. Um die erforderlichen und auch wünschenswerten Maßnahmen durchführen zu können, hat das Schützenmeisteramt beschlossen, dass Zuschussanträge beim Bayerischen Sportschützenbund BSSB und der Stadt gestellt werden sollen. Problematisch dabei ist nach Mitteilung der Schützengesellschaft, dass die Antragsbearbeitung unter den derzeitigen Bedingungen sehr lang dauert und vor einer Genehmigung nicht mit den Arbeiten begonnen werden darf. Dies wiederum stehe im Widerspruch zu den Forderungen des Landratsamtes, das aber Entgegenkommen signalisiert habe.

Im Hinblick auf die Beantragung von Fördergeldern musste Kassierer Thomas Jordan den Kassenbericht neu strukturieren. Dazu und auch wegen der Überprüfung durch das zuständige Finanzamt musste ein Steuerberater zur Unterstützung eingeschaltet werden. Trotz der zu erwartenden Ausgaben skizzierte Thomas Jordan ein Bild von soliden Finanzen. In der Wahl unter der Leitung von Florian Kager, Peter Mader und Wolfgang Wagner wurde Erster Schützenmeister Harald Stöckle mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Als Zweiter Schützenmeister wurde Alexander Kindig neu gewählt, und der bisherige Amtsinhaber Adalbert Eiband zeigte sich erleichtert, nach über 30 Jahren als Erster und Zweiter Schützenmeister das Amt in jüngere Hände geben zu können. Neuer Beisitzer in der Nachfolge für Alexander Kindig ist Florian Heinrich. Neu sind auch Andreas Zettl als Sportleiter und Rudolf Zettl als Waffenwart. Nach langjähriger Tätigkeit als Kassenprüfer stellte Alois Hördegen sein Amt zur Verfügung, sein Nachfolger ist Bruno Lohwasser. Die Kette des Schützenkönigs konnte im 200. Jahr des Bestehens der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft Burgau Harald Stöckle mit einem 13,75 Teiler von Vorjahreskönigin Christa Wagner übernehmen, während Vinzenz Scheppach mit einem 70,1 Teiler die Königswürde verteidigten und die Jugendkette behielt. Vereinsmeister des Jahres wurde in der Disziplin Luftgewehr Rudolf Zettl vor Christa Wagner und Jugendleiterin Anna Feldengut. Bei den Pistolenschützen siegte Harald Stöckle vor Adalbert Eiband.

In der Kategorie Aufgelegt wurde Roswitha Lang mit der Pistole Vereinsmeister vor Norbert Knoller mit dem Luftgewehr. Im Bereich Kleinkaliber-Pistole holte sich Alexander Kindig die Meisterschaft vor Martin Feistle und Harald Stöckle. Jugendmeister wurde Moritz Möller vor Vinzenz Scheppach und Moritz Mohr.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Martin Feistle und Rudolf Zettl geehrt sowie für 40 Jahre Mitgliedschaft Daniela Fritz und Christa Wagner. Für langjährige und verdienstvolle Mitarbeit im Schützenmeisteramt wurden Alois Hördegen und Erhard Kager von der Versammlung einstimmig in den Status eines Ehrenmitglieds erhoben.

Zum Jubiläum spendete Erhard Kager der Jugend des Vereins eine prächtige Scheibe, auf der sich die besten Jungschützen der nächsten Jahre verewigen können. Im Anschluss an die Versammlung wurde das 200-jährige Bestehen mit einer kleinen Feier unter Pandemievorgaben gewürdigt. Aufgrund von Dokumenten aus dem Jahr 1886, die bei der Öffnung des Turmknopfes der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt kurz vor der vorgesehenen Fahnenweihe 1989 gefunden worden waren, hatte man festgestellt, dass das Burgauer Schützenwesen bereits im Jahre 1820 ins Leben gerufen worden ist. (zg)

