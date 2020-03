Die CSU ist die große Verliererin im Stadtrat

Plus Drei Sitze hat sie an die Unabhängige Wählergemeinschaft verloren. Auch die Grünen konnten zulegen. Die Auflösung der Freien Wähler freut eine andere Partei.

Es hat sich einiges getan im politischen Leipheim. Der Wahlsonntag brachte viele Neuerungen und ein paar Überraschungen für den Stadtrat mit sich. Die wohl größte Veränderung: Die CSU ging als größte Verliererin aus der Wahl hervor. Drei Sitze und 12,5 Prozentpunkte, von 49 auf 36,5, haben die Christsozialen eingebüßt. Es bleiben sieben Mandate.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) konnte ihre Leistung von 2014 noch verbessern. Damals steigerte sie sich im Vergleich zur vorherigen Wahl 2008 um 6,2 Prozentpunkte auf 21,9 Prozent. Diesmal gewann sie weitere 12,7 Prozentpunkte dazu und liegt jetzt bei 34,6 Prozent. Das bedeutet: Zu den bestehenden vier Sitzen kommen drei weitere hinzu – Gleichstand mit der CSU.

Und noch eine kleine Überraschung brachte der Sonntag: Die Auflösung der Freien Wähler, die es 2014 mit 4,3 Prozent gerade so in den Stadtrat geschafft hatten, kam einer anderen Partei zugute. Die Linke zieht mit 2,9 Prozent und damit einem Sitz in den Rat ein. Besetzen wird diesen mit 285 von 1212 Gesamtstimmen Stefan Balkheimer, seit 2015 Kreisverbandsvorsitzender der Linken. Bereits im Vorfeld hatte er die Hoffnung geäußert, dieses Mal nicht nur im Landkreis Neu-Ulm, sondern auch im Kreis Günzburg Linke-Mandatsträger zu sehen.

Knapp acht Prozent mehr bei der Wahlbeteiligung

Auch die Grünen durften sich freuen. Hatten sie 2014 knapp den zweiten Sitz verpasst, schafften sie es diesmal mit 11,3 Prozent der Stimmen. Brigitte Mendle wird in Zukunft von Johanna Bayer unterstützt. Die SPD sackte nach dem Überraschungserfolg 2014 wieder ab. 2,1 Prozentpunkte hatten ihr damals einen vierten Sitz im Stadtrat beschert. Nun rutschte sie um 2,7 auf 14,8 Prozent ab – und muss das vierte Mandat wieder abgeben.

Insgesamt gaben 42510 Leipheimer ihre Stimmen ab, das macht eine Wahlbeteiligung von 56,2 Prozent, knapp acht Prozent mehr als bei der Kommunalwahl 2014.

Für Bürgermeister Christian Konrad (CSU), der in seine vierte Amtsperiode startet, könnten turbulente Zeiten anstehen. Denn ob nach dieser Wahl die Ämter des Zweiten und Dritten Bürgermeisters wieder an CSU-Mitglieder gehen, ist fraglich.

