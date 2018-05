vor 1 Min.

Die Drogen machten ihn zum Kriminellen

Ein 21-Jähriger stiehlt, um sich seine Sucht zu finanzieren. Ein Ladendetektiv erwischt ihn und wird angegriffen. Es sind die Taten eines Verzweifelten

Von Alexander Sing

Aus einer Betreuten Wohngruppe in Berlin kommt der Angeklagte mit dem Zug nach Günzburg. Das Geld für die Fahrkarte musste er sich leihen. Am Amtsgericht soll sich der 22-Jährige unter anderem wegen Diebstahls und Körperverletzung verantworten. Hinter den Taten steht die Verzweiflung eines Drogenabhängigen.

Im Sommer vergangenen Jahres klaute der Mann in einem Günzburger Supermarkt Kaffee, Süßigkeiten, Eistee und zwei Fingerkreisel, sogenannte Fidget Spinner, im Gesamtwert von 23,13 Euro. Der Ladendetektiv beobachtete den damals 21-Jährigen schon im Geschäft. Als er dann an der Kasse nicht alle Waren bezahlte, lief der Angestellte ihm nach und sprach ihn an. Es folgte eine kurze Verfolgungsjagd zu Fuß quer über den Parkplatz des Supermarkts, bis der Detektiv den Dieb einholte und am Arm packte. Die beiden rangen miteinander, der Detektiv bekam Schläge und Tritte an Kopf und Oberschenkel. Auch der Dieb wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und beschimpfte seinen Verfolger. Zeugen riefen schließlich die Polizei.

„Ich wollte einfach nur weg“

„Ich wollte einfach nur weg. Ich kann mich in solchen Situationen nicht kontrollieren“, erklärt der Angeklagte vor Gericht. Der Ladendetektiv zeigt sich nicht nachtragend. „Kein Thema, alles gut“, entgegnet er dem Angeklagten, nachdem der sich entschuldigt hatte.

Zuvor hatte der wegen Diebstahls bereits vorbestrafte Mann die Tat ebenso eingeräumt, wie einen weiteren angeklagten Diebstahl in einem Günzburger Schuhgeschäft drei Wochen später. Beide Taten hatten nur einen Zweck: die Finanzierung seiner Drogensucht. Seit seinem 13. Lebensjahr habe er beinahe jede gängige Drogenart zu sich genommen, sagt der Angeklagte. Zur Zeit der Taten habe er hauptsächlich Cannabis, Kräutermischungen und Schmerzmittel konsumiert. Weil er aufgrund einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zu selbstverletzendem Verhalten neige, sei er kurz vor der ersten Tat in der geschlossenen Abteilung der Bezirkskrankenhauses (BKH) Günzburg eingeliefert worden. Direkt nach dem Diebstahl im Supermarkt habe er sich dann „selbst bestraft“ und sich eine schwere Schnittverletzung am Bein zugefügt.

Auf die Frage von Richterin Franziska Braun, warum er denn so kurz nach seiner Einlieferung direkt Ausgang bekommen habe, gibt der 22-Jährige zu: „Ich habe die Ärzte angelogen, um rauszukommen.“ Er behauptet, dass viele Patienten auf der „Geschlossenen“ Drogen konsumieren würden.

Mittlerweile ist der junge Mann auf dem Weg der Besserung. Er hat sich selbst um den Therapieplatz in Berlin bemüht, möchte irgendwann sein Abitur nachholen und wieder arbeiten gehen. „Es tut mir gut, Abstand zu haben“, sagt er. „Weg von meinen ehemaligen Freunden zu sein. Ich fühle mich unwohl hier.“

Drei Rückfälle seit Beginn der Therapie

Aktuell sei er abstinent, auch wenn er seit Beginn der Therapie bereits drei Rückfälle hatte. Eine Rückkehr in seine Heimat könne er sich nicht vorstellen. Seine Familie wolle ohnehin nichts von ihm wissen, sagt er. Weder zur Mutter, noch zum Vater oder Geschwistern bestehe Kontakt. „Mit 15 hat mich meine Mutter zu Hause rausgeschmissen, mein Vater wollte mich nicht aufnehmen. Mit 18 musste ich dann bei meiner Oma auch ausziehen.“

Dennoch schaffte es der durchaus intelligent wirkende junge Mann, eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker abzuschließen. Doch danach übernahmen die Drogen völlig die Kontrolle.

Gerichtspsychiaterin Dr. Andrea Bluhm betont zum Ende der Verhandlung, dass sie einen Einfluss diverser Suchtmittel bei den Taten nicht ausschließen könne. Unter Umständen könnte eine verminderte Schuldfähigkeit vorgelegen haben. Das Schöffengericht sieht das genauso. Der 22-Jährige bekommt eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten und muss 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Außerdem erlegt ihm das Gericht auf, seine Therapie durchzuziehen. „Ich probiere alles, um mich zu ändern“, verspricht er.

