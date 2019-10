vor 21 Min.

Die Eisenbahner haben viel zu kritisieren

Langjährige Mitglieder hat die Ortsstelle Günzburg der Eisenbahn-Verkehrsgewerkschaft beim Treffen in Leipheim geehrt.

Beim Treffen in Leipheim ging es nicht nur um Klimaschutz, Lohndumping und steigende Mieten

Aktive und Senioren der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Ortsstelle Günzburg, haben sich in Leipheim getroffen. Ortsstellenleiter Walter Schmidt begrüßte die zu ehrenden Jubilare und als Ehrengäste den Zweiten Bürgermeister von Leipheim Rainer Kreibich, Landratsstellvertreterin Simone Riemenschneider-Blatter und den Vertreter der Geschäftsstelle Augsburg, Rainer Bauch.

Simone Riemenschneider-Blatter sprach über die Notwendigkeit der Gewerkschaften und sagte, dass die Privatisierung der Bahn nicht zum Besten geführt habe. Um die gestellten Aufgaben zu erreichen, brauche die Bahn mehr Personal und vor allem mehr Geld. Nur dann könne der Schienenverkehr intensiviert werden. Rainer Bauch sprach in seiner Festrede über die in letzter Zeit erreichten Veränderungen. Insbesondere das EVG-Wahlmodell für die Beschäftigen werde europaweit gelobt, sagte er.

Auch Bauch sprach über die Verkehrswende zum Klimaschutz und zur Verbesserung der Infrastruktur. Um den Personenverkehr auszubauen und mehr Güter auf die Schiene zu bringen, müsse der Bund mehr Geld zur Verfügung stellen, forderte Bauch, der auch einen eklatanten Mangel an Lokführern und Ingenieuren für Planungen beklagte. Bei den Ausschreibungen der Verkehrsleistungen im Nahverkehr durch die Länder seien der Erhalt der Lohnstruktur und die Verbesserung des Personalstandes notwendig. Es gehe nicht an, dass die Mitarbeiter, bei gleicher Leistung wie bei der DB, wesentlich weniger verdienen.

Durch das Lohndumping der Betreibergesellschaften habe die DB AG einschneidende Nachteile bei der Vergabe, sagte Bauch, die Bayerische Eisenbahn-Gesellschaft müsse auch für das Personal der Betreiber Verantwortung übernehmen. Außerdem müsse angesichts steigender Mieten vor allem in Ballungsgebieten bezahlbarer Wohnraum für Mitarbeiter geschaffen werden. In diesem Zusammenhang wies Bauch auf die zum Schleuderpreis vor Jahren an Private verkauften zahlreichen Eisenbahnwohnungen hin.

Auch die zunehmenden Übergriffe auf Mitarbeiter sprach er an. Bauch sagte, jeder Vorfall müsse den Vorgesetzten gemeldet werden. Reagieren die Vorgesetzten nicht, hat die EVG in diesem Zusammenhang ein Helfertelefon eingerichtet.

Geehrt wurden für 70 Mitgliedsjahre Friedrich Fischer (Krumbach) sowie für 65 Jahre Johann Götz (Krumbach), Klaus Lücke (Offingen) und Franz Stegherr (Jettingen). Für 60 Jahre ausgezeichnet wurden Hubert Bühler ( Günzburg), Alfred Burkhardt (Jettingen), Günter Lettenmeier (Lauingen), Alfons Schier (Krumbach) und Walter Schmidt ( Günzburg).

Geehrt wurden außerdem Erwin Knoll (Ziemetshausen), Albert Mayer (Hafenhofen) und Josef Schrögmeier (Altenmünster) für 50 Jahre Mitgliedschaft, außerdem Joachim Haupeltshofer (Offingen), Anton Neumair (Kemnat) und Erich Reichhart (Scheppach) für 40 Jahre und Peter Schardt (Burgau) für 25 Jahre Mitgliedschaft. (zg)

Themen folgen