Die Ettenbeurer Wehr bekommt ein neues Domizil

Das Gerätehaus wird an das Rathaus der Gemeinde Kammeltal angebaut. Eine Erweiterung ist noch möglich.

Von Wolfgang Kahler

Die Platzverhältnisse der Ettenbeurer Wehr im Rathaus-Gebäude sind beengt. Schon länger wird deshalb über ein neues Domizil nachgedacht. Jetzt wurden Nägel mit Köpfen gemacht: Hinter dem Rathaus soll ein neues Gerätehaus mit vier Fahrzeugplätzen für circa 1,3 Millionen Euro entstehen. Der Gemeinderat hat einstimmig den Weg für das Projekt frei gemacht. Nach Beratungent mit der Feuerwehr-Leitung sei„eine gut gereifte Lösung“ zustande gekommen, meinte Kammeltals Bürgermeister Matthias Kiermasz.

Im Vorfeld wurde bereits das Raumprogramm nach Besichtigung anderer Gerätehäuser erarbeitet. Nun präsentierte Architektin Theresa Schuster vom gleichnamigen Planungsbüro in Neuburg/Kammel dem Gemeinderat den Entwurf des Gebäudes. An die Ostseite des Rathauses wird der Neubau mit vier Fahrzeugstellplätzen plus mehreren Nebenräumen angeschlossen.

Es soll auch ein neues Fahrzeug geben

Die Dimensionen sind beachtlich: 32 Meter lang, 13.30 Meter breit und 5,05 Meter hoch, was einer Grundfläche von circa 425 Quadratmeter entspricht. Neben den Feuerwehr-Fahrzeugen - ein neues ist für Ettenbeuren bereits vorgesehen - sind im Neubau Umkleideräume, Schleusen und Sanitäranlagen mit Duschen vorgesehen. Hier hakte Gemeinderat Max Schmid nach. Ob der Entwurf mit der Genehmigungsbehörde Regierung von Schwaben abgestimmt sei, fragte er. Die Anordnung der Umkleideräume und der Schleusen mit Durchgang durch die Fahrzeughallen werde durchfallen, glaubt Schmid. Die Planung sei mit den für die Förderung zuständigen Stellen noch nicht besprochen worden, so der Bürgermeister, eine Anpassung möglich.

Da die Rettungskräfte bisher im Rathaus untergebracht waren, soll der Schulungsraum im Erdgeschossbleiben. Eine Verlagerung in eine Erweiterung des Feuerwehrhaus-Neubaus sei aber ebenfalls möglich, erläuterte die Planerin. Dann eigne sich dieser Platz für ein Bürgerbüro mit barrierefreien Zugang und ein Aufzug sei nach ebenfalls möglich.

Neue Zufahrt für die gute Zu- und Abfahrt

Eine ungehinderte Zu- und Abfahrt bei Einsätzen mit Einbahnverkehr soll eine neue Zufahrt auf der Nordseite des Gebäudes ermöglichen. Eine Aufstockung des Gerätehauses, wie aus dem Gemeinderat angefragt, sei laut Architektin wegen fehlender Abstandsflächen nicht möglich, der Anbau einer Waschhalle wurde bereits im Vorfeld fallen gelassen. Bürgermeister Kiermasz bezeichnete den vorgelegten Entwurf als „gelungen“.

Die Kosten liegen nach vorläufiger Schätzung bei 1,3 Millionen Euro. Die Ausführung mit Flachdach sei für ihn ein „No go“, sagte Zweiter Bürgermeister Johann Anwander, da seien Probleme vorprogrammiert. Gemeinderätin Marlene Späth empfahl eine zumindest geringe Neigung mit Begrünung. Der Gemeinderat genehmigte die Entwurfsplanung mit der Ergänzung einer leichten Dachneigung und der Einbeziehung eines zweiten Rettungsweges fürs Rathaus einstimmig.

Proberaum in der früheren Schule für die Kapelle

Die Kammeltaler Musikkapelle soll in der früheren Ettenbeurer Schule einen Probe- und einen Lagerraum erhalten. Das hat der Gemeinderat gegen fünf Stimmen beschlossen. Derzeit haben die Musiker ihr Domizil im Obergeschoss des Schützenvereinsheimes an der Kirche. Doch wegen der nur tageweise Nutzung und kostspieliger Wärmeversorgung über Nachtspeicheröfen hat die Kapelle die neue Unterbringung beantragt. Von einigen Gemeinderäten kamen Bedenken. Viele andere Vereine hätten ebenfalls kein eigenes Domizil, meinte Dritter Bürgermeister Mathias Englet und forderte klare Bedingungen.

Die Auswirkungen auf das Schulgebäude und das Schützenheim brachte Zweiter Bürgermeister Johann Anwander ins Spiel, selbst Schützenvorsitzender. Er befürchtete Nachteile für das Obergeschoss des Vereinsheimes, wenn es nicht mehr genutzt werde. Und in der Schule seien Raumänderungen nötig, außerdem sei bald mit einer höheren Investition für die Heizung zu rechnen. Diese Bedenken teilte Bürgermeister Kiermasz nicht.

Straßenlaternen werden modernisiert

In der Gemeinde werden in den nächsten acht Jahren circa 300 Straßenlampen auf moderne LED-Lichttechnik umgestellt. Das kostet pro Jahr etwa 10 000 Euro. Aber zugleich werde etwa 8000 Euro an Energiekosten eingespart. Im Endeffekt werde die Gemeinde also sogar weniger für die Beleuchtung ausgeben, wie ein Vertreter der Lech-Elektrizitätswerke (LEW) vorrechnete.

Lediglich die in einigen Ortsteilen noch vorhandenen Straßenüberspannungslampen können vorerst nicht gewechselt werden, da der Aufwand für neue Masten verhältnismäßig groß sei. Der Gemeinderat stimmte dem neuen Vertrag zu.

