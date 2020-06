17:00 Uhr

Die Freude am Wohnmobil wächst. Der Trend hat gute Gründe

Reisen mit dem Wohnmobil wird seit Jahren immer beliebter. Warum in der Corona-Krise der Urlaub im mobilen Ferienhaus viele Vorteile mit sich bringt.

Wohnmobile liegen auch in unserer Region noch immer voll im Trend: Das belegen die Zahlen der zugelassenen Campingfahrzeuge. Rund 900 Ferienhäuser auf Rädern waren zum Jahresanfang in Günzburg angemeldet. Bundesweit hat sich der Bestand damit seit 2009 verdoppelt. Im Kreis Günzburg stieg die Zahl innerhalb dieses Zeitraums um 414 gleich 84,5 Prozent. Das ist aktuell Platz 194 in der Wohnmobil-Bundesliga, wenn die Zahl der Wohnmobile pro 1000 Einwohnern der Maßstab ist.

Durchschnittlich werden 70000 Euro gezahlt

Doch nicht erst seit dem Stillstand auf den internationalen Flughäfen stieg die Nachfrage nach den Freizeitautos: Schon im Mai wuchsen die Neuzulassungen um 29,1 Prozent. Vermutlich werden sich die stolzen Besitzer jetzt ärgern: Bei Preisen vom durchschnittlich 70000 Euro wären die drei Prozent weniger Mehrwertsteuer ab Juli mit 2000 Euro und mehr ein schönes Urlaubsgeld gewesen.

Mit Corona bekommen die Wohnmobile derzeit eine Vorreiterrolle: Kaum, dass die Devise nicht mehr „Bleibt zuhause’’ lautete, gingen die ersten wieder auf Achse. Mindestabstand sozusagen inklusive. Ob daraus in den Sommerferien größere Touren werden, stellt sich je nach Entwicklung der jeweiligen Grenzöffnungen heraus. Flexibel bleiben die Besitzer eines mobilen Ferienheimes in jedem Fall.

Umweltzonen sperren alte Fahrzeuge aus

Dank Diesel unter der Haube sind die Autos durchaus Kilometerfresser. Und sie sind nachhaltig, weil sie lange halten. Denn dass der Bestand immer weiter steigt, hängt auch damit zusammen, dass nur wenige Wohnmobile verschrottet werden. Schwierig kann es aber für die Eigentümer von Fahrzeugen der Schadstoffklasse Euro5 oder schlechter werden, wenn ihnen die Zufahrt zu den Umweltzonen der Innenstädte verwehrt wird.

Abhilfe könnten zwar umweltfreundliche E-Motoren schaffen, die aber für fahrenden Urlauber trotz E-Auto-Prämie derzeit noch keine sinnvolle Alternative darstellen, weil es momentan davon nur Prototypen gibt. Auch der hohe Kaufpreis, der selbst in der Einsteigerliga bei 150000 Euro liegt, dürfte die meisten Camper finanziell abschrecken. (zds)

