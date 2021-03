"Die Geheimnisse des schönen Leo" am Mittwoch im TV

Eine Dokumentation spürt dem schillernden Leben des Günzburger CSU-Bundestagsabgeordneten Leo Wagner nach. Als DVD ist der Film bereits erhältlich.

Der Günzburger CSU-Politiker Leo Wagner hat vor Theo Waigel und Georg Nüßlein den Bundeswahlkreis Neu-Ulm im Bundestag vertreten. Dem Strauß-Vertrauten, gewiss kein Hinterbänkler, wird nachgesagt, dass er sich wegen permanenter Geldprobleme von der Stasi hat bezahlen lassen und sich deshalb beim konstruktiven Misstrauensvotum gegen den SPD-Kanzler Willy Brandt 1972 der Stimme enthielt.

Wagners ausschweifendem Leben, seinem Verhalten als Politiker und Privatmann spürt dessen Enkel Benedikt Schwarzer in der Dokumentation „Die Geheimnisse des schönen Leo“ nach. Der Film wird am Mittwoch, 31. März, um 22.45 Uhr im Bayerischen Fernsehen gezeigt. Nach der Ausstrahlung ist er bis 30. April in der BR-Mediathek abrufbar. Eine DVD der Doku mit vielen Extras gibt es unter shop.augsburger-allgemeine.de zu kaufen (19,95 Euro zuzüglich Versandkosten).

