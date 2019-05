vor 7 Min.

Die Günzburger Feuerwehr hat noch Platz

Die neue Feuerwache in Günzburg bietet mehr als nur die besten Voraussetzungen für die vielen Einsätze. Unter den ehrenamtlichen Kräften, die das Haus mit Leben erfüllen sollen, sind aber nur wenige Frauen. Warum eigentlich?

Von Rebekka Jakob

Durch den Haupteingang und dann gleich rechts. Wer künftig diesen Weg in die neue Günzburger Feuerwache nimmt, ist etwas ganz Besonderes: Eine Feuerwehrfrau nämlich, auf dem Weg zu ihrem Spind mit der Einsatzkleidung. Solche Exemplare sind selten, auch bei der Freiwilligen Wehr der Großen Kreisstadt Günzburg. Warum? Diese Frage kann auch Kommandant Christian Eisele nicht beantworten. An seinen männlichen Kameraden könne es nicht liegen, hat und der Chef gesagt, die seien nämlich durchaus ansehnlich und wirklich nette Kerle. Gebraucht werden die Frauen durchaus – so wie jede helfende Hand, die die Feuerwehr bekommen kann.

Derzeit sind die Günzburger Einsatzkräfte schwer beschäftigt, es ist immer etwas los, nicht nur wegen des jüngsten Hochwassers. Wenn es so weitergeht dieses Jahr, schätzt der Kommandant, könnten es heuer 500 Einsätze und mehr werden. So viel zu tun gab es noch nie. Aber auch die Aussichten sind mit dem Bau der neuen Wache so gut wie nie für neue Kräfte in der Feuerwehr – egal ob männlich oder weiblich. Längst hat man in Günzburg verstanden, dass gerade für eine ehrenamtliche Wehr mehr notwendig ist als funktionierende Fahrzeuge und Schläuche ohne Löcher. Auch das Drumherum muss stimmen: Ausbildung und die Fortbildung für spezielle Lagen an der Einsatzstelle genauso wie die körperliche Fitness und die seelische Gesundheit.

Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner brauchen gleichermaßen Hilfe dabei, mit belastenden Situationen umzugehen. Um ihre wichtige Arbeit im Ernstfall machen zu können, aber auch um danach wieder fit zu sein für den Alltag. Wer schon einmal an einer Unfallstelle, bei einem Brand, einer Notsituation dabei war, kann erahnen, was dazu nötig ist. Das Haus mit allem drum und dran, das die Günzburger dafür jetzt bekommen, macht die Wehr in mehr als einer Weise einsatzfähig. Und es bietet eine Menge Platz – gerade für neue Feuerwehrfrauen. Die Türen sind offen. Einfach am Haupteingang rechts abbiegen.

