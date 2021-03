vor 58 Min.

Die Günzburger Musikschule begleitet Musiker Hannes Mühlfriedel von Geburt an

Plus Hannes Mühlfriedels Leben ist eng mit dem Gebäude an der Krankenhausstraße in Günzburg verbunden. Der Musiklehrer spricht über seinen Werdegang, den elterlichen Musikschrank und das neueste Album „Hanoi“.

Von Michael Lindner

Vor 49 Jahren erblickte Hannes Mühlfriedel in Günzburg das Licht der Welt. Geboren ist der Musiker nicht am heutigen Standort der Günzburger Kreisklinik an der Lindenallee, denn diese ging erst Mitte der 80er-Jahre in Betrieb. Mühlfriedel kam im alten Günzburger Krankenhaus auf die Welt, in dem sich heute die Montessori-Schule und die städtische Musikschule befinden. Und mit eben jener Musikschule ist Mühlfriedel über all die Jahre eng verbunden. Dass der Günzburger die Musik für sich entdeckt hat, hat mit dem elterlichen Musikschrank zu tun.

In diesem befanden sich neben den Kinderschallplatten zwei weitere Scheiben, die den jungen Buben faszinierten. Es waren Aufnahmen des 1893 geborenen spanischen Gitarristen Andrés Segovia. Experten verehren ihn als den Mann, der die Gitarre in den Rang eines klassischen Konzertinstruments erhob. Auch Mühlfriedel fühlte sich von den Klängen des „Urgesteins“ so angezogen, dass er sich selbst an der Gitarre versuchte. Also nahm er sich die verstaubte Gitarre, die nutzlos in einer Ecke stand, und klopfte darauf rum. „Das hatte absolut nichts mit Gitarrespielen zu tun, aber mich hat dieses Instrument fasziniert“, sagt Mühlfriedel nun über seine anfänglichen Versuche und lacht.

Mit elf Jahren nahm der Günzburger Hannes Mühlfriedel Gitarrenunterricht

Der Blockflötenunterricht von seiner Mutter wurde ihm zu langweilig und er ging in die relativ frisch gegründete städtische Musikschule. Mit seinen elf Jahren war er damals ein junger Gitarrenschüler, heute wäre das laut Mühlfriedel eher spät. Schon früh sei ihm klar gewesen, dass er Musik studierten möchte. Als er die Aufnahmeprüfung bestand, brach er das Gymnasium ab und setzte alles auf die Karte Musik – mit Erfolg, wie sich herausstellte. Nach der Berufsfachschule für Musik in Krumbach studierte er Gitarre am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg. Schon damals gab er nebenbei Unterricht an der Musikschule – nach dem Studium erhielt er ein festes Jobangebot. Und das übt Mühlfriedel bis heute aus.

Meist gibt er Einzelunterricht, aber auch in Kleingruppen bringt er den Schülern das Gitarrespielen näher. „Es ist wahnsinnig abwechslungsreich – ich habe Schüler vom Grundschul- bis ins Rentenalter“, sagt Mühlfriedel. Den einen richtigen Zeitpunkt, Gitarre zu lernen, gebe es nicht. Eltern sollten seiner Meinung nach das Musikschulangebot wahrnehmen, die Kindern reinschnuppern lassen, die Vielfalt von Instrumenten sehen, alles ausprobieren und dann selbst entscheiden. Die Gitarre sei aus seiner Sicht ein sehr komplexes Instrument, was die Motorik anbelangt. „Deswegen sollte man vielleicht eher etwas später anfangen und eventuell mit einer Flöte beginnen. Aber wenn das Kind unbedingt Gitarre spielen möchte, sollte man es auch lassen“, sagt Mühlfriedel.

Hannes Mühlfriedel konnte wochenlang keinen Musikunterricht in Günzburg geben

In den vergangenen Monaten musste er sich umstellen – wegen Corona war Musikunterricht während der beiden Lockdowns nicht oder nur in neuer Form möglich. Als extremen Kraftakt bezeichnet der 49-Jährige den ersten Lockdown. Ohne große Vorbereitung mussten alle Inhalte digital bereitgestellt werden, per Videokonferenz wurde mit den Musikschülern kommuniziert. Das habe überraschend gut funktioniert. Anfragen neuer Schüler lehnte er allerdings ab. „Das stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn man sich nicht kennt. Ich habe sie auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten müssen“, sagt Mühlfriedel. Seit 1. März ist in Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 100 nicht überschreitet, in Musikschulen Einzelunterricht wieder möglich. Seit etwa fünf Jahren widmet sich Mühlfriedel wieder vermehrt eigenen Projekten und steht öfter auf der Bühne. Er verbrachte zuvor viel Zeit mit seiner Frau und den beiden Töchtern. Jetzt, wo sie erwachsen sind, habe er mehr Zeit für die Musik, sagt Mühlfriedel und lacht – wenn er nicht gerade gartelt, wandert oder mit dem Rad unterwegs ist.

Unter anderem spielt der 49-Jährige seit 2016 im Lanzinger Trio. Neben dem gebürtigen Günzburger Hannes Mühlfriedel an der Gitarre sind das Jörg Lanzinger an der Zither, der im Landkreis Dillingen lebt, sowie Komalé Akakpo am Hackbrett aus München. Das Trio ist auf zahlreichen Kleinkunstbühnen zu sehen und überrascht durch seine ungewöhnliche Besetzung – die drei Instrumente haben zusammen 169 Saiten, daher auch der selbst ernannte Name: Stubenmusik-Jazz-Pop-Boyband mit 169 Saiten. Die drei Profimusiker wurden unter anderem vom Ulmer Theater zur Komposition der Bühnenmusik zu „Hotzenplotz“ engagiert. Das Trio hat den Lockdown genutzt, um sein mittlerweile viertes Album mit dem Titel „Hanoi“ zu produzieren. Es ist das dritte Album, in dem Elemente aus Pop, Jazz und Rock mit einfließen. Was diese drei Alben mit selbst komponierten Stücken gemeinsam haben: Ihre Titel sind schwäbische Ausdrücke. Nach „Freilig“ und „Hoi!“ heißt das neue Album „Hanoi“. Es hat also nichts mit der vietnamesischen Hauptstadt zu tun, sondern bedeutet vielmehr, dass etwas nicht wahr sein kann.

Hannes Mühlfriedel spielt im Trio Lanzinger und im Duo Bachiana

Neben dem Trio Lanzinger spielt Mühlfriedel unter anderem im Duo Bachiana, wo er die klassische Gitarre voll ausleben kann. Das sei allerdings ein schwieriges Genre mit entsprechend weniger Auftritten. An kleinen Besetzungen mit zwei oder drei Musikern reizt ihn, aus wenig viel zu machen. So spielt er mit der „Groovy Selection“ Covermusik mit Gitarre und Percussion.

In den vergangenen Monaten konnte Mühlfriedel nur selten vor Publikum spielen, lediglich im Sommer gab es ein paar Auftritte. Viele Veranstalter hätten allerdings geplante Auftritte abgesagt, da ihnen die zu erstellenden Hygienekonzepte zu aufwendig gewesen seien, erzählt Mühlfriedel. Das Spielen auf einer Bühne vor Publikum vermisst der Günzburger; da trifft es sich gut, dass seit etwa drei Wochen die ersten Terminanfragen für dieses Jahr eintrudeln. Er liebe die Abwechslung aus Unterricht und selbst Musik zu machen.

Und diese Mischung sei während der Corona-Pandemie für ihn von Vorteil gewesen. „Ich habe durch meinen Beruf an der Musikschule zum Glück keine Existenzängste. Mir tun in dieser Krise all die Künstler leid, die mit ihren Auftritten ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen und das seit so langer Zeit nicht können.“

Das Album „Hanoi“ gibt es im Internet unter www.hannes-muehlfriedel.de

