vor 18 Min.

Die Günzburger sind gewarnt

An ihre Grenzen stießen die Günzburger Handballer (hier Michael Jahn) im Heimspiel gegen Bad Neustadt. Jetzt kommt der TSV Lohr in die Rebayhalle. In der Tabelle sind die Mainfranken abstiegsbedroht, doch auf dem Feld werden sie den Weinroten aber wohl auf Augenhöhe begegnen.

Trainer Stephan Hofmeister schärft seiner Rasselbande ein, warum das Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Lohr alles andere als ein Selbstläufer wird.

Als Favoriten erwarten die Bayernliga-Handballer des VfL Günzburg am Samstag den TSV Lohr. Die Gastgeber wollen die Runde nach vielen Aufs und Abs unbedingt als Tabellendritte abschließen und damit das schwäbische Fernduell mit dem TSV Friedberg gewinnen, für die Gäste dagegen geht es einzig darum, drinzubleiben. Die Partie in der Rebayhalle wird um 19.30 Uhr angepfiffen.

Die Mainfranken sind mit dem VfL vor drei Jahren in die bayerische Eliteliga aufgestiegen. Zunächst waren sie aufgrund ihrer vielen erfahrenen ausländischen Spieler den Günzburger Youngstern überlegen gewesen. In der vergangenen Saison wendete sich das Blatt. Der TSV, der vor etlichen Jahren schon mal zum Inventar der Regionalliga gehörte, spielt seither hart gegen den Abstieg, während sich der VfL im oberen Tabellendrittel zu etablieren scheint.

Abstiegskampf hart wie nie

So hart wie nie ist diesmal der Abstiegskampf in der Bayernliga. Da TV Erlangen/Bruck und HSC Coburg II in der Ost-Gruppe der dritten Liga arg schwächeln, könnte es vier Absteiger in die Landesligen geben. Das bringt Lohr als Tabellenzehnten oder, in dieser Hinsicht besser formuliert, als Fünften von unten in Bedrängnis.

Doch VfL-Chefcoach Stephan Hofmeister ist weit davon entfernt, die Gäste schwach zu reden. „Da kommt kein nervenschwacher Abstiegskandidat, der körperlich am Ende ist“, gibt er seinen Spielern als ernste Mahnung mit in die mentale Vorbereitung. Im Gegenteil: Seit der Verpflichtung von Trainer Mirko Pesic, der zuvor schon beim TSV Friedberg hervorragende Arbeit geleistet hatte, ging es nach verkorkster Hinrunde steil bergauf. Mit 10:4 Punkten steht Lohr auf Platz drei der Rückrunden-Tabelle. Während Bad Neustadt eh in einer anderen Liga spielt, hat sonst nur noch der VfL einen Pluspunkt mehr erkämpft als der stärkste Abstiegskandidat seit Jahren. Noch einmal Hofmeister: „Da kommt ein Gegner auf Augenhöhe“. Zumal auch beim spielenden Personal aufgestockt wurde. Neu im Team ist Ivan Majic: ein 1,97 Meter hoher Kreisläufer aus Kroatien, der von einer Profikarriere im deutschen Spitzenhandball träumt.

Die Günzburger sind also gewarnt. Aus Lohr reisen sehr erfahrene Hünen an, die an der Erfolgslunte gerochen haben und die Mission Klassenerhalt in ihren Herzen tragen.

Bei Heimsieg gibt's trainingsfrei

Ein zusätzlicher Motivationsfaktor für die Weinroten: Für den Fall des Heimsieges hat Hofmeister einen trainingsfreien Montag ausgelobt. Das passiert selten. Das Team sollte die Chance nutzen. (zg)