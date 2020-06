07:30 Uhr

Die IHK bittet zur Prüfung

Auch 600 Auszubildende aus dem Landkreis Günzburg stehen vor den Abschlusstests. Welcher Aufwand dahinter steckt.

Nach einer coronabedingten Verzögerung von sieben Wochen beginnen in Schwaben am heutigen Dienstag für 6300 Auszubildende die Abschlussprüfungen der Industrie- und Handelskammer (IHK). 600 davon kommen aus dem Landkreis Günzburg oder werden dort beschult.

Zuerst stehen am 16. und 17. Juni die schriftlichen Abschlussprüfungen für 1948 Prüflinge in mehr als 50 technischen Berufen auf dem Programm. Dazu gehören angehende Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker. Ab 18. Juni folgen die Prüfungen in über 50 kaufmännischen und gastronomischen Berufen. In ihnen stellen 4280 Absolventen ihr Wissen unter Beweis, darunter Einzelhandels-, Bank- und Industriekaufleute oder auch die Köche.

Kopton: Hier gehen die künftigen Fachkräfte an den Start

Für Andreas Kopton, Präsident der IHK Schwaben, sind die Prüfungen gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein deutliches Signal. „Hier gehen die künftigen Fachkräfte von rund 5500 schwäbischen Ausbildungsbetrieben aus Industrie, Handel und Dienstleistungen an den Start. Diese jungen Leute werden auch heuer gute und vielfältige Karriere- und Aufstiegschancen haben, da die allermeisten Unternehmen trotz der unsicheren Umstände ihre Azubis übernehmen werden“, so der IHK-Präsident.

Um den IHK-Berufsabschluss zu erreichen, müssen die Azubis neben dem schriftlichen Teil mündliche oder praktische Prüfungen meistern.

Mehr als 4600 ehrenamtliche Prüfer aus den Firmen und Lehrkräfte aus den Berufsschulen unterstützen die IHK. Schriftliche Abschlussprüfungen werden bundesweit gleichzeitig organisiert und finden in Berufsschulen, in Stadt- und Mehrzweckhallen statt. (zg)

Lesen Sie außerdem:

Lintner: „Leben in einer ländlichen Heimat ist ein Privileg“

DGB ist in Sorge um die Ausbildung

Kurzarbeit: Anfragen „überrollen“ Arbeitsagentur

Themen folgen