Die KRU wird zur Sommerparty

Drinnen wie draußen informieren sich Gäste, die teils von weit her kommen

Von Peter Bauer

Es ist – Mitte Oktober. Man möchte es kaum glauben bei diesem Anblick, der eher an eine große Sommerparty erinnert. Das Wochenende auf der KRU wird vielen wohl allein schon wegen des herausragenden Wetters wegen in Erinnerung bleiben. Bei den rund 140 Ausstellern war der Andrang am Samstag und am Sonntag groß. Auffallend war die offensichtlich beachtliche Zahl auswärtiger Besucher insbesondere am Sonntag. Auf den Parkplätzen waren zahlreiche Autonummern aus den Kreisen Unterallgäu, Dillingen oder auch Augsburg zu sehen. Besucher kamen beispielsweise aus Schwabmünchen, Lauingen und Illertissen. Federführend wird die KRU, auf der sich zahlreiche Betriebe, aber auch Vereine, Behörden und andere Organisationen präsentieren, vom Krumbacher Gewerbe- und Handelsverein organisiert. Vorsitzender Hans-Peter Ziegler freut sich über einen „Rekordfreitag“, bei dem die Besucherzahl über 5000 gelegen sein dürfte.

Für den Samstag und den Sonntag dürften Größenordnungen von 12000 beziehungsweise sogar 18000 Besuchern (für den Sonntag) realistisch sein. Am heutigen Montag geht die KRU ins Finale. Erneut ist die Ausstellung von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Und das bei freiem Eintritt. Das ist bereits seit vielen Jahrzehnten eines der Erfolgsrezepte der KRU.

