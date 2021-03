vor 16 Min.

Die Kinowoche für Schulen soll trotz Corona im April stattfinden

Da BiiGZ in Günzburg nimmt neben dem Cinepark-Kino in Krumbach an der Schulkinowoche 2021 teil.

Die 14. Schulkinowoche in Bayern steht bevor. Was im April und Mai für geschlossene Klassengruppen möglich sein soll.

Die Verantwortlichen sind fest entschlossen – obwohl die Kinos noch geschlossen sind. „Auf geht’s zur 14. Schulkinowoche Bayern!“, schreiben sie. Nachdem im vergangenen Jahr das landesweit größte Projekt zur Förderung der Film- und Medienkompetenz kurz vor Eröffnung coronabedingt abgesagt werden musste, wird nach herausfordernden Monaten im Frühjahr wieder eine Schulkinowoche Bayern stattfinden. Erstmalig wird die Projektwoche über einen Zeitraum von zehn Tagen vom 26. April bis 5. Mai angeboten.

„Bayerische Schülerinnen und Schüler dürfen sich dann wie gewohnt auf ein Filmprogramm freuen, das auf Jahrgangsstufen, Unterrichtsfächer und lehrplanrelevante Inhalte abgestimmt ist. Die Spannbreite an künstlerisch und pädagogisch wertvollen Filmen reicht von ausgezeichneten Kinderfilmproduktionen über beeindruckende Dokumentar- und spannende Animationsfilme bis hin zu Literaturverfilmungen.“

120 Kinos beteiligen sich an der Schulkinowoche

An der Schulkinowoche beteiligen sich 120 Kinos in 109 Städten und Gemeinden in Bayern – darunter auch das BiiGZ in Günzburg und der Cinepark in Krumbach.

Elf verschiedene Filme werden an beiden Standorten gezeigt – von „Jim Knopf und die wilde 13“ über „Der Junge muss an die frische Luft“ bis zu „Narziß und Goldmund“. (zg/ioa)

Infos im Internet: www.schulkinowoche.bayern.de

