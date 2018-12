18.12.2018

Die Kraft der Musik

Gefühlvoll und mit großartigem musikalischen Zusammenspiel präsentierte sich der Musikverein Kemnat am Sonntag in der Kirche St. Georg bei seinem Jahreskonzert. Ein Konzert, bei dem die Kraft der Musik im Vordergrund stand.

Musikverein Kemnat präsentiert sich in St. Georg mit vielen Emotionen

Von Peter Wieser

„Lassen Sie sich von unseren musikalischen Emotionen inspirieren.“ So hatte sich Christiane Seibold am Sonntag beim Jahreskonzert des Musikvereins Kemnat an die Besucher gewandt. Musik drücke das aus, was nicht gesagt werden könne und worüber zu schweigen unmöglich sei. Die Kraft der Musik mit ihren Emotionen und Gefühlen, die sie verbreitet, stand nicht nur im Vordergrund, sie zog sich vielmehr während des gesamten Konzerts durch die Kirche St. Georg.

Mit der berührenden Pop-Ballade „My Dream“ von Peter Leutner und Theresa Sturm als Solistin an der Trompete zogen die 30 Musikerinnen und Musiker die Besucher gleich zu Beginn in ihren Bann. Beinahe schon hätte der eine oder andere derer vergessen, sich den Beifall bis zum Ende des Konzerts aufzuheben. Mit dem Konzertwerk „Adebars Reise“ von Markus Götz erzählte der Musikverein Kemnat musikalisch vom Flug der Störche nach Afrika: sich mit stolzen Flügelschlägen, von Klarinetten und Querflöten begleitet, vom Kirchturm erhebend – manch einer dachte an den Turm der St.-Georg-Kirche – und dem Ruf des Südens folgend. Zuvor schon hatte Anna Walker als Solistin mit den warmen Tönen ihrer Marimba die Besucher mit einem Allegro von Jean-Baptiste Senaillé und Ludwig van Beethovens „Für Elise“ verzaubert.

Musik überschreite Grenzen, vereine auf unvergleichliche Weise Generationen, Nationen und Kulturen und sorge dafür, dass Ungerechtigkeiten dieser Welt gehört und gesehen würden, brachte Hugo Ganser den Gedanken an die Kraft der Musik nahe. Vom Kirchenchor Kemnat unter der Leitung von Andrea Brenner und mit leiser Orgelbegleitung war kurz zuvor der Andachtsjodler von der Empore herab verklungen. Einmal mehr zeigte sich im Anschluss die besondere Akustik der St.-Georg-Kirche: Erich Walker ließ als Solist am Alphorn mit dem Klassiker „Alphornzauber“ von Hans-Rainer Schmidt und seinem einzigartigen Melodienverlauf ein weiteres Mal den Blick in die Welt der Berge schweifen.

Für Dirigent Alfred Walker dagegen schien es der Abba-Hit „Arrival“ zu sein, der ihn voll und ganz darin aufgehen ließ, die einzelnen Register mal lauter, dann wieder gemäßigter zu einer kraftvollen Einheit zusammenzuführen. Nach der Arie „Nessun Dorma“ (Keiner schlafe!) aus dem dritten Akt von Giacomo Puccinis Oper Turandot, die sich mächtig und majestätisch durch die Kirche verbreitete, fand das Konzert mit Michael Jacksons und Lionel Richies „We are the world“ und dem Wunsch nach einer besseren Welt einen feierlichen und krönenden Abschluss. Nicht ganz: Jetzt durften die Zuhörer erst einmal anhaltend applaudieren, mit einem Beifall, den sich die Musikerinnen und Musiker wahrlich verdient hatten. Diese verabschiedeten sich mit der gefühlvollen Polka „Guten Abend, gute Nacht“ als Zugabe. Alexander Stütz hatte diese nach der Melodie von Johannes Brahms verarbeitet und Dirigent Alfred Walker noch zusätzlich für seine Musiker ausgearbeitet – und für ein Konzert voller Emotionen.

