Die Kreisklinik hat jetzt auch ein Wartezelt

Das Krankenhaus in Günzburg hat seine Vorkehrungen angepasst. Derweil gibt es auch im Landratsamt einen Coronavirus-Fall.

Im Landkreis Günzburg sind zum Stand Freitagmittag elf Menschen bestätigt auf das Coronavirus getestet worden, es gibt also keine Veränderung zum Donnerstag. Knapp 257 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, aktuell gibt es im Landkreis 63 Verdachtsfälle. Auch beim Landratsamt Günzburg wurde eine Beschäftigte positiv auf Corona getestet. Alle notwendigen Maßnahmen wurden ergriffen, betont die Behörde. Die engeren und weiteren direkten Kontaktpersonen seien ermittelt und vom Gesundheitsamt inzwischen getestet.

Das Bürgertelefon der Landkreisverwaltung beantwortet auch am Wochenende und am Montag von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 08221/95-718 allgemeine Fragen zum Thema Coronavirus. Eine medizinische Beratung findet nicht statt, das Bürgertelefon ist kein Ersatz für den Kontakt zum Hausarzt. Bei Verdacht auf eine Infektion sollen sich Betroffene telefonisch am Wochenende an den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung unter Telefon 116117 wenden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Landkreises unter der Adresse www.landkreis-guenzburg.de – sie werden ständig aktualisiert.

Derweil wurde vor der Notaufnahme der Kreisklinik in Günzburg nun zum Sichtungszelt ein zweites Zelt für wartende Patienten aufgestellt. Personen mit eindeutigen Symptomen warten hier im roten Bereich, wofür die beheizte Garage des Notarzteinsatzfahrzeugs umfunktioniert wurde. Ankommende Patienten werden vor der Klinik gesichtet, bevor sie dann das Krankenhaus betreten. Ansonsten gelte ein Betretungsverbot und eine eingeschränkte Besuchsregelung aufgrund der Pandemie. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kontrollieren ankommende Bürger vor dem Haupteingang und vor der Notaufnahme.

