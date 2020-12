17:30 Uhr

Die "Krone" in Offingen: Lieber der Familienbetrieb als das Vier-Sterne-Haus

Thomas (links) und Martin Ewald führen zusammen den Landgasthof Krone in Offingen. Mutter Tina hat ihn zwar bereits an ihre beiden Söhne übergeben, hilft aber immer noch mit.

Plus Die Brüder Thomas und Martin Ewald führen gemeinsam den Gasthof "Krone" in Offingen. Der Betrieb hat ein Alleinstellungsmerkmal im Ort.

Von Christian Kirstges

Einzelhändler, Gastronomen/Hoteliers und „Lebensmittelhandwerker“ wie Bäcker und Metzger machen eine Innenstadt und ein Dorf lebendig. Doch schon vor Corona haben viele um die Zukunft gekämpft, vielerorts haben Betriebe mangels Nachfolger schließen müssen. Corona hat die Probleme verschärft. In einer Zeit, in der durch das Virus und seine Folgen Innenstädte und Dörfer weiter auszubluten drohen, will unsere Zeitung einen Kontrapunkt setzen und über die berichten, bei denen die Nachfolge geregelt ist. So heißt unsere Serie auch, der Einfachheit halber auf Überbegriffe fokussiert: „Handel und Gastronomie mit Zukunft“.

Im nächsten Jahr wird der Landgasthof "Krone" in Offingen seit 100 Jahren im Familienbesitz sein. Doch seine Geschichte reiche bis ins 17. Jahrhundert zurück, erzählt Thomas Ewald. Zusammen mit seinem drei Jahre älteren Bruder Martin führt der 28-Jährige das Haus in die Zukunft.

Seit der Kindheit waren sie immer mit im Betrieb, 2018 haben sie ihn als gleichberechtigte Chefs von den Eltern übernommen. Gewissermaßen sei das Gasthaus ihnen somit in die Wiege gelegt worden, es habe aber nie einen Zwang gegeben, den Gasthof weiterzuführen. Martin ist Koch, Thomas Hotelfachmann, sie können sich also gut ergänzen. Da es in der Branche zunehmend schwierig sei, Personal zu finden, beschäftigen sie ansonsten Aushilfen – und schon das sei nicht einfach. Denn viele junge Leute seien angesichts üppigen Taschengelds nicht mehr darauf angewiesen, sich etwas dazu zu verdienen, und die Arbeitszeiten seien nicht „feier-kompatibel“.

Der Koch der Offinger "Krone" probiert neue Kreationen zuerst bei der Familie aus

Wie Thomas erzählt, habe er während der Schulzeit eigentlich gar nicht so recht Lust auf die Gastronomie und Hotellerie gehabt, aber doch die Lehre gemacht – und dabei sei die Freude gekommen. Anschließend, bei der zweijährigen Arbeit in einem großen Vier-Sterne-Haus in München, habe er dann gemerkt, dass das Familiäre doch eher das Seine sei statt des „überwacht-hierarchischen“ einer Kette. Sein Bruder wiederum sagt, er habe schon bei Schulpraktika gerne beim Metzger in der Schlachterei gearbeitet, und Kochen, „das ist meins. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen.“ Auch privat mache er das gerne – und dann werden neue Kreationen schon mal an der Familie ausprobiert, bevor sie beim Gast auf den Teller kommen, erzählt Martin schmunzelnd.

Da „die Buben“ immer mit im Betrieb gewesen seien, habe sich für die Gäste auch nie die Frage gestellt, ob es mit der „Krone“ einmal weitergeht, sagt Mutter Tina. Als einziges Wirtshaus seiner Art in Offingen habe der Betrieb auch ein Alleinstellungsmerkmal. Einige hätten über die Jahre neu auf-, aber dann doch wieder zugemacht. Der Landgasthof Krone aber bleibe. Durch Corona seien die Umsätze um 40 bis 50 Prozent zurückgegangen, der Abhol- und Lieferservice könne das natürlich nicht ersetzen, sagt Thomas.

Neben Stammgästen kommen vor allem Monteure, Wanderer und Radler

Umso froher ist die Familie, dass die Gästezimmer und gastronomischen Nebenräume bereits saniert sind, auch der Brandschutz habe beim Neuantrag der Konzession durch die Brüder erneuert werden müssen. Nur wer regelmäßig investiere, könne solch ein Haus erhalten und irgendwann übergeben. Muss alles auf einmal gemacht werden, sei das nicht zu stemmen – wohl auch ein Grund, warum viele Wirte keinen Nachfolger finden, sagen sie.

Neben den Stammgästen kehren vor allem Monteure, Wanderer und Radfahrer ein – in normalen Zeiten. Das Mittagsgeschäft, erzählt Tina Ewald, sei im Laufe der Jahre rückläufig gewesen, die Leute setzten sich nicht mehr zusammen, sondern holten sich einen Imbiss. Dafür habe es sich auf das Abendessen verlagert. Neben dem klassischen Wirtshausessen gibt es immer mal wieder auch Spanferkel vom eigenen Grill, der bis zu 150 Kilo stemmen kann. Außerdem hat man sich einen Catering-Zweig aufgebaut.

Beide Brüder sind liiert, Thomas gar verlobt. Die Partnerinnen hätten Verständnis für die Arbeitszeiten, sagen sie – ohne wäre es auch gar nicht machbar.

