Die Leistungsschau ist die Messe der Macher

In Ichenhausen präsentiert sich bis Sonntag die heimische Wirtschaft. Bei der Eröffnung gab es auch kritische Töne.

Von Christian Kirstges

In Zeiten der großen Versandhändler muss sich die lokale Wirtschaft ihren (potenziellen) Kunden noch stärker präsentieren. Ein Grund, warum Messen wie die inzwischen zwölfte Leistungsschau der Wirtschaftsvereinigung in Ichenhausen nicht nur ihre Daseinsberechtigung haben, sondern zunehmend wichtiger werden. Organisator und Vorsitzender Franz Zenker stellte das am Freitagnachmittag bei der Eröffnung auf dem Gelände seines Busunternehmens Probst in den Vordergrund.

In vielen Gegenden Deutschlands verhängten Händler die Schaufenster ihrer Geschäfte, um zu verdeutlichen, dass der Online-Handel „sie kaputt macht“. Soweit müsse man gar nicht schauen, „gehen Sie am Montagmorgen in unsere Postfiliale nach Ichenhausen oder in eine andere Poststelle und schauen Sie, wie viele Päckchen zurückgeschickt werden. Das machen Leute, die für eine intakte Umwelt protestieren, gegen dieselbetriebene Fahrzeuge sind, gegen Kunststoffverpackungen wettern. Fragen wir doch die Allroundgegner, ob Amazon oder Ebay ihren Sohn ausbildet, Praktikumsplätze oder einen sicheren Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Fragen wir doch die Pseudopsychologen, ob der Lastwagen, der die nicht passenden Schuhe zurückfährt, mit Luft betankt wird, und fragen wir die Umweltaktivisten, ob Amazon oder andere ihre Steuern bei uns bezahlen und somit unseren Staat mitfinanzieren.“

Die Mitglieder der Wirtschaftsvereinigung verhängten keine Schaufenster, sondern stellten Projekte auf die Beine. Sie fühlten sich als Anschieber und Unterstützer, als verantwortlich für ihre Heimat Ichenhausen.

Die Besucher können in Ichenhausen auch das Handwerk in Aktion erleben. Bild: Bernhard Weizenegger

Zenker: "Das Nadelöhr Ichenhausen muss weg"

Doch für einen schnellen Warenfluss brauche es eine funktionierende Infrastruktur wie die B16 neu, das „Nadelöhr Ichenhausen“ bei der Bundesstraße müsse weg. Auch eine gute Bahnverbindung zwischen Augsburg und Ulm sei unabdingbar, bei der Günzburg nicht abgehängt werden dürfe. Was die Mobilität angeht, könne das reine Elektroauto auch nicht die Zukunft sein, sondern ein Mix zusammen mit der Brennstoffzelle. Und bevor man über den neuen Mobilfunkstandard G5 spreche, „wäre ich ja schon froh, wenn wir jetzt flächendeckend ein G3-Netz hätten. Es kann doch nicht sein, dass Deutschland im Mobilfunknetz hinter Albanien liegt.“

Ichenhausen sei geprägt von Mittelständlern sowie familiär geführten Handwerks- und Industriebetrieben. Sie seien der größte Jobmotor, wobei sich Zenker auf einen Artikel in unserer Zeitung bezog. Die Produkte dieser Firmen stünden im Mittelpunkt der Leistungsschau, die nach der Messe KRU die meisten Aussteller auf einem Platz im Landkreis Günzburg habe. Es sei kein Problem gewesen, die Ausstellungsfläche innerhalb kürzester Zeit mit 114 Ausstellern, Vereinen und Organisationen zu belegen. Zenker betonte, er empfinde seine Stadt Ichenhausen als schönste Bayerns und eine der schönsten überhaupt – für sie überschreite er sogar gesetzliche Grenzen. Denn es sei zunehmend schwierig, Vorsitzender eines Vereins zu sein und alle Vorschriften einzuhalten.

Produkte aus Valeggio dürfen bei der Leistungsschau nicht fehlen. Bild: Bernhard Weizenegger

Hans Reichhart: "Demonstration der Stärke der Wirtschaft"

Bauminister Hans Reichhart (CSU) bezeichnete die Leistungsschau als „Demonstration der Stärke der Wirtschaft im Landkreis“. Es gebe hier kein Neben-, sondern ein Miteinander in der Gesellschaft. Abstrakte wirtschaftliche Zahlen würden hier greifbar. Sein Parteikollege und Landtagsabgeordneter Alfred Sauter hob die Jugendarbeitslosigkeit hervor, die im Landkreis bei nur 1,1 Prozent liege. Doch „nicht das ganze Glück der Erde verbirgt sich hinter der akademischen Bildung“, man müsse auch wieder die anderen Bereiche in den Vordergrund stellen. Bundestagsabgeordneter Georg Nüßlein (CSU) appellierte, vor Ort einzukaufen, sonst sei man selbst schuld, wenn die Geschäfte in der eigenen Gemeinde schließen müssten.

Bürgermeister Robert Strobel freute sich, dass wieder die Freunde aus dem italienischen Valeggio dabei sind und bat die Besucher, die Gewerbetreibenden nicht nur auf der Messe, sondern auch danach zu unterstützen. Und Landrat Hubert Hafner sagte, der Erfolg der heimischen Wirtschaft müsse immer aufs Neue erarbeitet werden. In naher Zukunft könnten wohl Maschinen die gleiche Arbeit verrichten wie die Menschen. Aber: Die zwischenmenschliche Beziehung könnten sie wohl nicht ersetzen. Messen wie die Leistungsschau seien wichtig, um ins Gespräch zu kommen.

Kaum war die Messe am Freitagnachmittag eröffnet, schon waren die Hallen gut gefüllt und die Stände der Aussteller gut besucht. Bild: Bernhard Weizenegger

Das persönliche Gespräch ist nicht zu ersetzen

Genau das ist einer der Gründe, warum beispielsweise das Fotostudio Ziche aus Thannhausen hier vertreten ist. Doch schätzen die Leute im Handyzeitalter und einer Flut an Fotos etwa im Internet noch das handwerklich fotografierte Bild? „Ja“, sagte Corina Urban. Schließlich fehle immer jemand auf dem Foto, wenn man selber auf den Auslöser drückt. Und den Unterschied bei der Qualität würden sie durchaus erkennen.

Das persönliche Gespräch sei für sie nicht zu ersetzen, auch nicht, wenn immer mehr Menschen über soziale Netze kommunizieren. Und dass ohne die Aussteller natürlich etwas fehlt, zeigt sich auch daran, dass zum wiederholten Mal italienische Produkte aus Valeggio angeboten werden – wie auch beim Stadtfest und dem Bauernmarkt. Laura Cigognetti, Matteo Pezzini, Giampaolo Cordioli und Danilo Normanolo freuen sich, mittlerweile viele Stammkunden zu haben.

Was gibt es Neues für die Gartenarbeit? Die Messe beantwortet die Frage. Bild: Bernhard Weizenegger

"Respekt für die, die das hier organisieren"

Nicht nur denen, sondern auch Neukunden will die Schlossbrauerei Autenried ihre Biere schmackhaft machen, wie die alkoholfreien Produkte, die durch eine neue Anlage zur Entalkoholisierung noch geschmackvoller seien, sagte Jürgen Schuler von der Brauerei.

Diese Vielfalt schätzt beispielsweise Manfred Komm aus Ettenbeuren, der sich für vieles interessiert und sich von den Ständen inspirieren lässt. Er will auch sehen, welche zukunftsträchtigen Produkte es gibt, für Ichenhausen sei die Messe auf jeden Fall eine tolle Sache. „Respekt für die, die das hier organisieren“, sagte er. Und auch von anderen Besuchern war zu hören, dass Ichenhausen ohne die Leistungsschau etwas fehlen würde.

Auch die Günzburger Zeitung präsentiert sich

Die Leistungsschau in Ichenhausen läuft noch am heutigen Samstag und am Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Auch die Günzburger Zeitung ist in Halle 1 mit einem Stand vertreten. Am Samstag stehen in der Zeit von 14 bis 16 Uhr Till Hofmann und Andrea Jergon von der GZ-Lokalredaktion als Ansprechpartner rund um redaktionelle Themen zur Verfügung.

