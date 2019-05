00:34 Uhr

Die Lösung und die Gewinner

Beim Landkreisrätsel Bücher gewonnen

„Wie gut kennen Sie den Landkreis?“ So lautete die Kernfrage zum Landkreisrätsel am Ende der Prüfungswoche. Die Sonderseite in unserer Zeitung am Samstag, 4. Mai, wartete mit 14 Fragen zum touristisch geprägten Landkreis Günzburg auf. Zu den 14 bebilderten Fragen gab es jeweils vier Antwortmöglichkeiten. Die Reihenfolge der richtigen Antwortbuchstaben ergab am Ende den Lösungssatz „Wissen mit der GZ“.

Aus den vielen Einsendungen zogen wir zehn Personen, die jeweils ein Landkreisbuch gewinnen, das für sie ab kommenden Mittwoch in der Redaktion bereit liegt (bitte den Ausweis mitbringen):

Günzburg

Burgau

Krumbach

Krumbach

Ichenhausen

Münsterhausen

Burtenbach

Günzburg

Landensberg

Leipheim

Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch! (bwz)

