Die Moore als Klimaschützer

Auftakts der 35. Umweltwoche des Landkreises im Garten des Kindergartens Storchennest im Leipheimer Stadtteil Riedheim. Moor ist mehr - ein Plus für Klima und Mensch ist das aktuelle Thema, das von der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos seit nunmehr 25 Jahren aktiv unterstützt wird. Die Arge engagiert sich für den Erhalt der Moore und die Gestaltung der vielgestaltigen, offenen Landschaft mit ihrem einzigartigen Artenreichtum in Süddeutschland. Die 27 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren lernten bereits, wie sie Müll vermeiden, ihn sammeln und richtig entsorgen. In der Umweltwoche beobachten sie nun, wie sich der Laich des Grasfrosches entwickelt: Die Kaulquappen wachsen zu kleinen Fröschen heran und werden dann wieder in Biotope ausgesetzt. Und sie pflanzten Stecklinge der Kopfweide, die im Donaumoos zahlreich vorkommt.

Von Bernhard Weizenegger

Der Storch flog mit Zweigen im Schnabel über den Garten des „Storchennests“, als Landrat Hubert Hafner in Riedheim die 35. Umweltwoche eröffnete. Für die 27 Mädchen und Buben ist das ganz normal, denn der Storch brütet auf dem Dach des Hauses, unter dem die Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos ihre Naturschutzarbeit organisiert. Die Kinder leben am Rand des Donaumooses in selbstverständlichem Nebeneinander mit der Natur. Mit dem aktuellen Thema „Moor ist mehr - ein Plus für Klima und Mensch“ rückt der Lebensraum Moor und damit auch die Arbeit der Arge Donaumoos in den Vordergrund. Darüber freuen sich Ottmar Frimmel von der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts und Arge-Geschäftsführer Ulrich Mäck.

Große Erfolge durch die Wiedervernässung

„Die Arbeitsgemeinschaft betreibt seit 25 Jahren aktiven Klimaschutz – also genau das, was die Schüler derzeit jeden Freitag von den Erwachsenen fordern“, sagt Bürgermeister Christian Konrad. Er erinnert an die Erfolge der Arge: Umstellung auf extensive Landwirtschaft, die Wiedervernässung des Moors seit dem Jahr 2011 durch die Einleitung von Nauwasser, die Landschaftspflege und Erfolge bei der Wiederansiedlung seltener Tierarten.

„Moorschutz ist ein kostengünstiger Klimaschutz. Moore speichern etwa doppelt so viel Kohlendioxid wie alle Wälder zusammen“, erklärt Landrat Hubert Hafner. Moore dienen dem Hoch- und Grundwasserschutz und sind Heimat vieler seltener Pflanzen und Tiere. Gerade das Leipheimer Moos ist Beispiel für die biologische Vielfalt dieses Lebensraums. Damit das alles für die Kinder nicht nur Theorie ist, verfolgen sie in den nächsten Wochen das Wachstum von Grasfrosch-Kaulquappen. Die kleinen Frösche werden sie dann wieder in Biotope setzen. Gestern legten sie fleißig Hand an und pflanzten Setzlinge der Kopfweide, die den Kindergarten künftig als Weidentipi bereichern werden.

Start für zahlreiche Säuberungsaktionen

Die Umweltwoche ist auch Start für Säuberungsaktionen in den Wäldern und Fluren des Landkreises. Zahlreiche Kindergärten, Schulen und Vereine sammeln Müll und lernen dabei viel über Müllvermeidung und Mülltrennung.

Vom 6. Mai bis zum 28. Juni gibt es im Landkreis Bürger Büro des Landratsamtes die Ausstellung „Faszination Moor“. Sie bietet viel Wissenswertes über Moore.

