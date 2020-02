26.02.2020

Die Nachwuchsarbeit steht obenan

Das Kötzer Blasorchester blickt stolz auf das Jubiläumsjahr 2019 zurück. Treue Mitglieder werden geehrt

Auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 2019, das von vielfältigen Feierlichkeiten rund um das 150-jährige Bestehen der Kötzer Blasmusik geprägt war, blickte der Vorsitzende des Blasorchesters Kötz, Ludwig Wörle, in der Mitgliederversammlung zurück. Er berichtete unter anderem von 47 Auftritten des großen Blasorchesters und der Kötzer Musikanten sowie den zahlreichen Aktivitäten der Schüler- und Jugendkapelle im vergangenen Jahr.

Als Höhepunkte, akribisch vorbereitet von den Dirigenten Benjamin Markl (Großes Blasorchester) und Benedict Waldmann (Schüler- und Jugendkapelle), gelten die festlichen Konzerte am Ostersonntag, das Benefizkonzert im Advent in der Großkötzer Pfarrkirche sowie das Jugendkonzert im Herbst. Eine organisatorische Herausforderung sind das Vatertagsfest und der Haxnbrecherball.

Die eigentliche „Geburtstagsfeier“ am 19. Mai 2019 mit vielen Gästen und Festprogramm wird als Meilenstein in der Chronik des Vereins eingehen, auch der für die Premiere eigens produzierte Imagefilm des Blasorchesters im Offinger Kino. Auf diese mitreißende, emotionale Porträtierung sind die Vereinsmitglieder stolz, heißt es in der Mitteilung.

Die bisherigen Ziele, die musikalische Leistung und Fortbildung in den einzelnen Bereichen der Oberstufenkapelle und ein solider Finanzhaushalt, werden auch für das aktuelle Geschäftsjahr definiert. Sowohl der Jahresbericht des Vorsitzenden als auch die Berichte der Dirigenten und Jugendleiter zeigen, welch hoher Stellenwert dem musikalischen Nachwuchs beigemessen wird. Die permanente Weiterentwicklung der Schüler- und Jugendkapelle zeugt von dieser fundierten Jugendarbeit.

Eine Herzensangelegenheit ist seit Jahren das Projekt „JeKi – Jedem Kind ein Instrument“. Dabei handelt es sich um eine musikalische Bildungseinrichtung an der örtlichen Grundschule in Kooperation mit der Gemeinde Kötz. Ziel ist es dabei, zur Chancengleichheit im sozialen Bereich beizutragen und jedem Kind zu ermöglichen, ein Musikinstrument eigener Wahl zu erlernen.

Auch Ehrungen gab es bei der Mitgliederversammlung. Für ihre 50-jährige Vereinstreue wurden diese Jubilare mit der Bundesnadel des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes ausgezeichnet: Stefan Feustle, Reinhard Huber, Hans Kunzmann, Alfred Lindner, Herbert Neher, Norbert Neuer, Karl Neuer, Günther Peschke, Rainer Peschke, Helmut Reidinger, Leopold Sailer, Walli Schmid und Karl Späth. (zg)

Themen folgen