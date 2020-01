12:43 Uhr

Die Not in der Region hat viele Facetten

Wie hat das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, 2019 gewirkt? Was konnte mit den vielen Geldgaben erreicht werden?

Günzburg Seit inzwischen 55 Jahren hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Unverschuldet in Not – das kann schnell passieren und Jeden treffen. Krankheit, Unfall oder der Verlust der Arbeit sind einige Beispiele dafür. Die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung, steht den Menschen in der Region in ausweglosen Situationen zur Seite und leistet Hilfe – rasch, unbürokratisch und nachhaltig. Denn durch die Zusammenarbeit mit sozialen Beratungsstellen vor Ort ist gewährleistet, dass die Unterstützung der Kartei der Not auch bei den Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird. Dabei kommt jede Spende zu 100 Prozent bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck, zu der auch die Günzburger Zeitung als eine Heimatausgabe der Augsburger Allgemeinen gehört, getragen werden.

Im vergangenen Jahr kamen wieder rund 2000 Hilfeersuchen bei uns an, der größte Anteil drehte sich um Notlagen im Bereich „Wohnen“. Über die Hälfte der Menschen hatte eine Behinderung oder chronische Erkrankung – oft beides gleichzeitig. Im Verbreitungsgebiet der Günzburger Zeitung konnten im Jahr 2019 49 Hilfeanfragen unterstützt werden. Insgesamt half die Kartei der Not dort mit über 20000 Euro. Dabei halfen uns 369 Spender. Größter Unterstützer ist hier der Lions-Club Günzburg mit seinem Adventskalender. Die Hilfeanfragen kamen in 14 Fällen von Familien mit gesamt 28 betroffenen Kindern. In 36 Fällen waren eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen.

Wohnen ist das größte Thema

Bei den Menschen mit Behinderung hat das Hilfswerk für sieben Personen die Teilnahme an einer Freizeitmaßnahme und einmal ein behindertengerecht umgebautes Fahrzeug bezuschusst. Auch die Kosten der Gesundheit und der Hilfsmittel, wie einer nötigen Brille, wurden in sieben Fällen unterstützt.

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich um das Wohnen. So half die Kartei der Not 17 Mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung nötig oder Einrichtung wie eine Kochmöglichkeit, ein Kühlschrank, Herd oder ein Bett mit Matratze nötig. In neun Fällen unterstützte die Kartei der Not akut den Lebensunterhalt, also Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, Babybedarf und weiteres. An Projekten, so Geschäftsführer Arnd Hansen, „haben wir die Förderung für ein neues Fahrzeug der Tafel Günzburg zugesagt, eine soziale Trainingsmaßnahme für eine Schulklasse und die Hilfen für alte Menschen zuhause über ,Günzburg packt´s’ der Malteser gefördert“.

Beispiele der Not

Nachfolgend Einzelbeispiele, die anonymisiert sind und nicht nur aus dem Bereich der Günzburger Zeitung stammen:

Sabine M. ist vor zwei Jahren an Krebs erkrankt. Sie hat zwei jugendliche Kinder, denen ihre ganze Sorge gilt. Die Kartei der Not konnte die Mutter eine Zeit lang auf ihrem schweren Weg der Krebserkrankung begleiten und unterstützen. Nun hat sie den Kampf leider verloren. War die Zeit der bangen Ungewissheit durch die Krankheit für ihre beiden Kinder schon schlimm, so müssen sie sich nun ohne ihre Mutter durchs Leben schlagen. Sie bleiben in der gemeinsamen Wohnung, beide machen eine Ausbildung und organisieren ihr Leben nun alleine unter der Verantwortung des Älteren. Auch das Jugendamt und Helfer der Gemeinde stehen ihnen bei. Die Kartei der Not hilft den beiden Jugendlichen bei ihrem schweren Start in ein eigenes Leben, damit sie das Nötigste im Alltag haben und die Wohnung etwas umgestalten können.

Aufwachsen im Heim, ohne Familie, ohne Eltern? Kaum vorstellbar, aber für viele Kinder und Jugendliche Realität. Über die Jahre werden die anderen Heimbewohner und die Betreuer zur Ersatz-Familie. Die Sehnsucht nach möglichst viel normalem Leben bleibt erhalten. Das gilt für einen schönen Urlaub im Kreise der Vertrauten bis zum Weihnachtsfest. Für Philipp und seine Wohngruppe ging heuer ein kleiner Traum in Erfüllung. Sie konnten eine Woche Abenteuer in den Ferien erleben. Das Hotel war eine Jugendherberge, das Urlaubsziel der Bayerische Wald – alles einmalig für den Buben. Eine Woche mit Kletterkurs, Paddeln, im Bachbett Staudamm bauen, Schwimmen, Grillen und andere tolle Sachen. Damit das, was für viele andere nichts Besonderes sein würde, möglich werden konnte, hat unser Leserhilfswerk den fehlenden Betrag der Teilnehmerkosten übernommen.

Ein fleißiger Arbeiter, doch die Gesundheit fordert Tribut

Peter G. ist ein fleißiger Waldarbeiter, bis die anstrengende körperliche Arbeit ihren Tribut fordert. Rückenbeschwerden und kaputte Knie, eine Diabeteserkrankung und Depressionen sind die Folge. Er tritt gezwungenermaßen vorzeitig seinen Ruhestand an und lebt seither von äußerst kargen Mitteln. Wegen Eigenbedarfs verliert der 62-Jährige auch noch die Wohnung. Er hat Glück: mit Hilfe eines Wohlfahrtsverbandes findet er einen Platz in einem betreuten Wohnheim. Für den Umzug hat er vorher schon 30 Euro pro Monat angespart. Jetzt bleibt ihm im Wohnheim nur ein Taschengeld und für dringend benötigte Winterschuhe, eine Winterjacke und eine neue Hose fehlt ihm das Geld. Die Kartei der Not unterstützt ihn dabei.

Claudia H. stammt aus einfachen Verhältnissen und hat sich früh den falschen Mann ausgesucht. Seit der Geburt ihrer Tochter waren sie alleine auf sich gestellt und sie hat sich als selbstständige Buchhalterin durchs Leben geschlagen. War es anfangs die Kindererziehung und -versorgung, half sie später bei der Pflege ihres Stiefvaters mit, danach versorgte sie ihren pflegebedürftigen Vater und nach dessen Tod dann ihre Mutter. Es war niemand anderes da. Seit einiger Zeit leidet ihre Tochter an einer chronischen Krankheit – die nächste Pflegeherausforderung. Dann erkrankt Frau H. selbst an Krebs, kann kaum mehr arbeiten und ist zu 80 Prozent schwerbehindert. In der Überlastung hat sie viel zu spät Hilfe gesucht, nämlich erst dann, als sie aus der Wohnung geräumt werden sollte, weil die Mietrückstände zu groß wurden. Heute hat sie professionelle Hilfe eines Wohlfahrtsverbandes, die auch die finanzielle Situation für die Zukunft regeln helfen. Damit sie wegen der noch bestehenden Mietrückstände nicht auf der Straße landet, hilft hier die Kartei der Not.

Wer im Ellinor-Holland-Haus lebt

Zurück in ein selbstbestimmtes Leben – mit diesem Ziel begleitet die Kartei der Not im Ellinor-Holland-Haus bedürftige Menschen jeden Alters aus dem Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlages, die Hilfe in unverschuldeten Notlagen suchen. Hansen: „Wir bieten unseren Bewohnern eine unterstützende soziale Gemeinschaft und erwarten Eigeninitiative, damit sie sich persönlich weiterentwickeln und ihre Herausforderungen bewältigen. In sicherer Wohnumgebung werden sie mit professioneller Hilfe im Alltag befähigt und gestärkt.“

Opfer häuslicher Gewalt leben hier, Alleinerziehende, Familien, aber auch Ältere, die sich in besonderer Notlage befinden. Sie alle werden dort von pädagogischen Fachkräften wie Susanne Weinreich und Iris Bürgel fit gemacht, um am Ende wieder auf eigenen Beinen zu stehen. „Wir kümmern uns mit insgesamt 28 Wohnungen derzeit um rund 70 Personen überwiegend in Familienstrukturen, wovon über die Hälfte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind. Unser größtes Problem ist es nach dem dreijährigen Aufenthalt für die Betroffenen wieder eine eigene Wohnung zu finden, die sie auch bezahlen können“, sagt Arnd Hansen über diese Hilfe. (gz)

