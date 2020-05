vor 35 Min.

Die Öffnung als große Freiheit

Auch in der evangelischen Christuskirche in Burgau kann Pfarrer Peter Gürth (links) wieder mit Gläubigen Gottesdienste feiern. Im Kirchenraum hat Künstler und Holzgestalter Bernhard Schmid (rechts) aus Rettenbach eine Installation mit neun Holzskulpturen geschaffen.

Was die evangelischen Gläubigen in Burgau erwartet

Endlich wieder Gottesdienst in der Gemeinschaft – Gläubige aller Kirchen empfinden die schrittweise Öffnung der Kirchen ab 4. Mai als Befreiung und innere Freiheit. In der evangelischen Christuskirche in Burgau hat Pfarrer Peter Gürth etwas Besonderes für den ersten Gottesdienst am Sonntag, 10. Mai, vorbereitet. Die Installation „Wendepunkt – Perspektiven“ mit neun Werken des Rettenbacher Künstlers und Holzgestalters Bernhard Schmid weckt mit seiner tiefergehenden Symbolik die verschiedensten Emotionen.

Pfarrer Peter Gürth schreibt zur Corona-Krise und den Werken: „Die Krise legt offen zu Tage: Wer sind wir? Woher kommen wir? Wonach richten wir uns aus? Wir sehen den Mitmenschen nur noch vermittelt: durch „Screens“, egal ob digital, Plexiglas, Mund-Nase-Maske. Die unmittelbare Kommunikation ist gestört. Wir erleben einander als Risiko: Bin ich der Überträger, ist der andere der Übertrager. Abstand ist das Gebot der Stunde. Risiko-Gruppen, Hoch-Risiko-Gruppen schließen wir ein und weg. Meiden die Schwächsten der Gesellschaft. Welcher Irr-Sinn: Nächstenliebe heißt jetzt Abstand halten.

Auch die unmittelbare Kommunikation zwischen Gott und Mensch scheint gestört. Zeriss nicht der Vorhang im Tempel?

Das war die ganze Zeit schon so. Sterben mussten wir vor der Krise auch. Die Sicherheit, Planungssicherheit hat es vorher so auch nicht gegeben. Keiner weiß, ob wir am Abend nach Hause zurückkommen. Wir haben die Bedrohung nur nie gespürt: Jetzt liegt sie offen da: Der Tod, das Leiden ist unser täglicher Begleiter. Zurückgeworfen auf uns selbst und unsere Kernfamilien.

Was ist systemrelevant? Kunst ist es nicht. Schönheit ist es nicht. Spiel ist es nicht. Gott ist es nicht. Die bloße Funktionalität. Dabei macht erst Religion (anthropologisch) den Menschen zum Menschen im Unterschied zum Tier. Das Spiel macht ihn zum freien Mensch. Die Schönheit und die Kunst lassen den Menschen sein Menschsein erleben: seine Individualität, seine Kreativität, das freie Spiel seiner Gedanken und Kräfte.

Wenn wir die Krise als Wendepunkt erleben, wonach richten wir uns aus? Was gibt uns Perspektive? Was gibt uns Deutung und Haltung?

Die Skulpturen des Holzkünstlers Bernhard Schmid nehmen die Frage auf, sie geben dem Menschen Würde im für Gott gewidmeten, geweihten Raum. Das Leid ist präsent: „Die Dornenkrone“. Aber transzendiert durch Ostern. „Die eherne Schlange“: Wer zu ihr aufschaut, den wird das Schlangengift nicht töten.

Gott ist präsent. Das Leben ist präsent. „Der Schäfer“: erstes Muttertier der Herde. Erster Verteidiger der Gemeinschaft.

Das Leben ist präsent: „Der Hirtenstab“. Wer leitet mich? Welcher Hütedienst ist mir anvertraut. Sollt ich denn der Hüter meines Bruders sein? Das Leben ist präsent. „Gekrönet mit Herrlichkeit“.

Wir brauchen unmittelbare Kommunikation ganz existenziell um Bedeutung zu erlangen. Um die Last unserer Dornenkronen verwandelt zu bekommen.

Um aufgerichtet zu werden, zur vollen Würde und Schönheit der Kinder Gottes.“ (bwz)

Die Kirche ist täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Jeden Tag um 18 Uhr betet Pfarrer Gürth im Kirchenraum. Am Sonntag finden Gottesdienste um 10 Uhr und um 18 Uhr statt. Maximal 30 namentlich registrierte Besucher dürfen teilnehmen.

