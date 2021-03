05:00 Uhr

Die Ortsdurchfahrt von Burtenbach wird billiger

Plus In der Sitzung des Marktgemeinderats gibt es auch beim Thema Abwassergebühren gute Nachrichten.

Von Peter Wieser

Gleich zu Beginn der Sitzung des Burtenbacher Marktgemeinderats in der Schulturnhalle wusste Bürgermeister Roland Kempfle Erfreuliches zu berichten: Die Ortsdurchfahrt von Burtenbach kommt die Marktgemeinde nicht ganz so teuer, wie es ursprünglich angenommen worden war.

Im März vergangenen Jahres war mit den Arbeiten begonnen worden, im Dezember war sie fertiggestellt worden. Grund für die geringeren Kosten ist: Mit dem Bau der Umgehungsstraße wurde die Ortsdurchfahrt von der Staatsstraße zur Gemeindestraße abgestuft und sozusagen von der Gemeinde übernommen. Im Rahmen der anstehenden Sanierungen hatte damit auch der Freistaat einen entsprechenden Anteil dafür zu leisten. Bei den Vorausberechnungen war zunächst ein Betrag in Höhe von rund 480.000 Euro ermittelt worden. Im Zuge der Baumaßnahmen und nach Fertigstellung war aufgrund des größeren Sanierungsbedarfs ein weiterer zu erstattender Betrag in Höhe von 140.000 Euro festgestellt worden. Dadurch beträgt der Anteil des Freistaats an den Sanierungsmaßnahmen nun insgesamt rund 620.000 Euro.

Abwassergebühren werden erstmal nicht erhöht

Mit den Zuschüssen für die Gehwege und für die Straßenbeleuchtung beläuft sich die Gesamtbeteiligung des Freistaats und des Bundes an der Maßnahme auf etwa 950.000 Euro. Dennoch verbleibt noch ein Betrag in Höhe von etwa zwei Millionen Euro, den die Gemeinde zu tragen hat.

Unter anderem gab es eine weitere gute Nachricht: Die Abwassergebühren in Höhe von drei Euro je Kubikmeter werden sich auch in den nächsten Jahren nicht erhöhen. Eine Nachkalkulation durch die Kämmerei für die Zeit von 2017 bis 2020 und eine Vorauskalkulation für die Jahre 2021 bis 2024 hatte ergeben, dass eine Notwendigkeit zur Anpassung der Abwassergebühr nicht besteht.

Zuschuss für den Fasching

Auch um einen Zuschussantrag ging es in der Sitzung am Montag: Der Faschingsverein Burtenbacher Lausbuaba hatte für die bereits getätigte Neuanschaffung eines Anhängers für einen Faschingswagen um einen Zuschuss gebeten. Die Kosten dafür betragen knapp 6400 Euro. Nach den Zuschussrichtlinien kann sich die Marktgemeinde an solchen Aufwendungen mit bis zu 15 Prozent beteiligen. So auch in diesem Fall.

Der Burtenbacher Marktgemeinderat beschloss einstimmig, den Burtenbacher Lausbuaba einen Zuschuss in Höhe von 957 Euro zu gewähren.

