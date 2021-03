vor 18 Min.

Die Partei: Burgau soll Corona-Modellstadt wie Tübingen werden

Plus Mit konsequentem Testen will die Universitätsstadt in Baden-Württemberg einen Weg aus dem Corona-Lockdown aufzeigen. Die Satirepartei Die Partei will das auch für Burgau.

Von Christian Kirstges

Tübingen ist Modellstadt: Mit einer Art "Tagesticket", einem tagesaktuellen negativen Corona-Test, darf man Geschäfte, Gaststätten und Kultureinrichtungen besuchen. Augsburg wollte auch eine solche Modellstadt werden, Bayerns Ministerpräsident Söder hält die Stadt dafür aber für zu groß.

Nun hat in der Sitzung des Burgauer Stadtrats Florian Bruckmann (Die Partei) angeregt, dass sich Burgau darum bewirbt. Wenn die große Politik Comedy betreibe, müsse eben eine Satirepartei Politik machen. Ein Antrag sei das nicht, aber ein Wunsch.

Burgaus Bürgermeister will sich erkundigen, ob man Modellstadt werden könnte

Bürgermeister Martin Brenner (CSU) sagte zu, sich zu erkundigen, ob dies möglich wäre und Burgau gewissermaßen das Tübingen Bayerns werden könnte. Eveline Kuhnert (Grüne) sagte, sie halte Burgau durchaus für geeignet, da die Stadt eine übersichtliche Größe und entsprechende Einrichtungen habe. Tübingen sei mit diesem Modell sehr erfolgreich.

