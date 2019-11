vor 34 Min.

Die Partei möchte den Oberbürgermeister stellen

Er will da rein: Tim Briegel geht als OB-Kandidat für die Partei in Günzburg ins Rennen.

Was Tim Briegel dafür noch braucht und nach welchem Vorbild der Wahlkampf in Günzburg ablaufen soll.

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig soll einen Gegenkandidaten bei der Kommunalwahl 2020 bekommen: Die Satierepartei Die Partei hat in einer Pressemitteilung angekündigt, dass sie Tim Briegel für die Position aufstellen möchte. Eine Hürde gibt es dabei noch zu nehmen.

„Übermotiviert und überpünktlich“, heißt es in der Pressemitteilung der Partei, hätten sich die Mitglieder des Kreisverbands im Günzburger On the Rocks zur Aufstellungsversammlung zum Oberbürgermeisterkandidaten der Partei getroffen. Tim Briegel stehe durch einen souveränen Vorwahlkampf als einziger Kandidat zur Wahl und sei „fest entschlossen, Gerhard Jauernig in einem Wahlkampf nach amerikanischen Vorbild die Wiederwahl unmöglich zu machen“.

Ein Bierbrunnen auf dem Marktplatz

In der Vorstellungsrunde habe der Kandidat seine Vision von einer Belebung des Marktplatzes beschrieben, heißt es seitens der Partei weiter. So solle der Marktbrunnen, nachdem die Münzbrauerei wieder zurückgekauft wird, zu einem modernen Bierbrunnen umgewandelt werden. In diesem Zug will Briegel auch den Namen der Stadt in Münzburg umbenennen. Damit Touristen sich nicht einfach am Bierbrunnen bedienen können, sollen die neuen Poller zu modernen funktionierenden Grenzanlagen ausgebaut werden, fordert der Kandidat.

Mit diesen Kernthemen überzeugte Briegel die versammelten Mitglieder des Kreisverbandes und wurde mit 100 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Oberbürgermeisterkandidaten der Partei ernannt. Sein Wahlprogramm enthalte für Jauernig noch viele Überraschungen, kündigte die Partei an. Als Wahlkampfleiter und Pressesprecher wird er von Markus Vorwerk unterstützt, der mit dem #briegel2020 in den sozialen Medien den Wahlkampf zu Briegels Gunsten entscheiden wolle.

Um bei der Wahl zugelassen zu werden benötigt Tim Briegel 180 Unterstützerunterschriften. Dazu wolle der Kandidat in der Vorweihnachtszeit die Günzburger mit guter Laune und viel Glühwein ins Rathaus lotsen, heißt es abschließend bei der Partei. (zg)