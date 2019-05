vor 58 Min.

Die Schattenseiten der modernen Medien

Der Beratungstag an der Ichenhausener Hans-Maier-Realschule stellte diesmal „digitale Gefahren“ in den Mittelpunkt. Schüler, Lehrer und Eltern staunten nicht schlecht, was möglich ist

Von Paul Endhardt

Jeder spricht von der Digitalisierung. Die eröffnet nicht nur Chancen, sondern ist auch mit Gefahren verbunden. Darüber klärten Referenten am Beratungstag der Hans-Maier-Realschule Ichenhausen auf. Was aber sind Schüler Tag für Tag in der digitalen Welt ausgesetzt? Und mit was werden dann Eltern und Lehrer in der Erziehung und Bildung konfrontiert?

Vertreter der IT-Firma Cancom aus Jettingen-Scheppach sprachen über Sicherheit im Umgang mit dem Handy. Wie schnell es ist, an vertrauliche Informationen und Zugangsdaten zu gelangen, bewiesen die Experten Dominik Schmid und Ulrich Ocker mit einem Live-Hack. Grüne Zahlen ratterten über die Leinwand und Dominik Schmid schaute zufrieden von seinem Laptop auf: „Hier sehen wir schon das Passwort und andere persönliche Daten.“ Damit fingen sie den Datenstrom ab, den ein zweites Gerät an das Internet sendete.

Möglich war das deshalb, weil sich Schmids Laptop fälschlicherweise als Internetzugangspunkt tarnte und mit Programmen einfach die Daten auslesen konnte, die von Ockers Mobiltelefon gesendet worden waren.

Die meisten sind sich der Gefahren, die von einem Mobiltelefon ausgehen, nicht bewusst

„Wer von euch hat schon mal in einem Hotel das kostenlose WLAN genutzt?“, fragte Ocker in die Menge. Fast alle hoben die Hand. In solchen öffentlichen Netzwerken sei jedoch Vorsicht geboten, fuhr er fort. Da der Zugang unverschlüsselt ist, kann ein Hacker ohne große Mühe fremde Daten abfangen. „Wir wollen das Bewusstsein für die Thematik schaffen“, erklärte Dominik Schmid. Die Gefahren, die mit einem gewöhnlichen Mobiltelefon einhergehen, seien den meisten nicht bewusst.

Die Folgen, der modernen Medienwelt kennt der Augsburger Kinder- und Jugendtherapeut Ruben Molina aus eigener Erfahrung. „Es kommen immer mehr junge Menschen mit Mediensucht in meine Praxis.“ Dabei sei die virtuelle Welt oft auch Zufluchtsort für viele, die mit anderen Problemen zu kämpfen hätten.

In seinem Vortrag klärte er auf, wie manche Spieleentwickler und soziale Plattformen das Verhalten der Konsumenten bewusst steuern und manipulieren. „Wer mich als erstes zu Fall bringen kann, der kriegt fünf Euro!“ , schrie Molina durch die Halle. Schon stürzte sich die Masse auf ihn. Mit diesem Beispiel wollte er nach eigenen Worten zeigen, wie beeinflussbar der Mensch ist. Besonders Videospiele und soziale Medien machten sich psychologische Tricks zunutze. Methoden, wie Belohnungssysteme oder die Einbindung in ein soziales Spielernetzwerk sollen suchtgefährdete Menschen ausnutzen.

Die Erwachsenen sind nicht mit den neuen Medien aufgewachsen

„Das Riesenproblem ist, dass eure Eltern nicht mit diesen Sachen aufgewachsen sind“, erklärte er den Schülern. Die Unwissenheit der Erwachsenen führe oft dazu, dass ein entwickeltes Suchtverhalten nicht rechtzeitig erkannt werde. Sein Ziel sei es nicht, komplett von solchen Medien abzuraten, erklärte Molina. Er wolle vielmehr, dass die Schüler ihren eigenen Konsum selbst reflektieren.

Der Medienführerschein der Staatsregierung hat Ähnliches zum Ziel. Er soll Kindern und Jugendlichen den selbstständigen und sicheren Umgang mit Medien beibringen.

Auch am Beratungstag wird das Informationsmaterial, das individuell an jede Klassenstufe angepasst ist, in den Klassenräumen bearbeitet. „Damit sollen Schüler für den richtigen Umgang sensibilisiert werden“, schilderte Anita Huber, Lehrerin an der Realschule. Die Schule plane, diesen Medienführerschein mehr in den Unterricht zu integrieren. Die Schüler zeigten Interesse an den Themen. „Meine Erwartungen an den Tag wurden übertroffen“, bilanzierte der Zehntklässler Matheo Klimke. „Die Informationen, die ich bekommen habe, helfen mir persönlich weiter.“

Veranstaltung durch schuleigene Mittel finanziert

Die Veranstaltung wird fast ausschließlich durch schuleigene Mittel finanziert. Dafür wird das Preisgeld des Wilhelm-Hübsch-Preises, den die Schule im vergangenen Jahr für ihre regionalen Schulpatenschaften gewonnen hat, verwendet.

Der Vormittag war an die Schüler gerichtet, wohingegen das Programm nachmittags und abends für Lehrer und Eltern ausgerichtet war. „Wir wollen allen eine Hilfestellung bieten. Deswegen versuchen wir jeden mit einzubeziehen“, erklärte Konrektor Markus Lukas dazu. „Die Themen haben wir gewählt, weil sie brennend aktuell sind.“