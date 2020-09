Die Sehnsucht nach Unbeschwertheit wächst

Zwar ist nun gemeinsamer Schulunterricht in Bayern wieder möglich. Doch der Anblick von Buben und Mädchen mit Maske ist sehr gewöhnungsbedürftig.

Es ist die immer gleiche Botschaft in diesen Tagen: Schön, dass es überhaupt wieder klappt. Das betrifft den Schulstart gestern (gemeinsamer Unterricht: welch seltenes Glücksgefühl!). Das betrifft die Kontaktsportarten im Wettkampfmodus ab dem 19. September (mit Zuschauern: welch seltenes Glücksgefühl!). Das Coronavirus lehrt Demut – und dass längst nicht alles selbstverständlich ist, was wir noch vor Monaten als selbstverständlich angenommen haben.

Das mag vielleicht einer der ganz wenigen positiven Nebeneffekte dieses Erregers sein, mit dem sich seit März die Welt beschäftigt.

Was nach dem ersten Schultag bleibt, ist der große Wunsch, dass es gut geht in den Schulen und die Maskenpflicht für Buben und Mädchen jenseits der Grundschule in einigen Tagen nicht mehr sogar für den eigenen Sitzplatz gilt.

Wer am Dienstag Erstklässler gesehen hat, die mit Mund-Nasen-Bedeckung und Schultüte in der Hand erstmals ihre Schule und den Klassenraum betreten, der schüttelt ungläubig den Kopf.

Obwohl wir inzwischen mit dem Umgang dieser Hygienemasken erprobt sind und die Beachtung einiger weniger Alltagsregeln allem Anschein nach die Gefahr einer Infektion weitestgehend bannen, wirkt dieser Anblick der Abc-Schützen grotesk. Verschwunden ist – auch schon bei vielen jungen Menschen – die Unbeschwertheit im Umgang untereinander (was nicht mit Unvorsichtigkeit zu verwechseln ist). Die Sehnsucht nach dieser Unbeschwertheit wächst.

