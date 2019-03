„Die Sommerzeit ist die biologisch unnatürliche Zeit“

Plus Am Sonntag ist es wieder soweit. Die Uhren werden von 2 auf 3 Uhr morgens vorgestellt und die Sommerzeit beginnt. Doch seit Dienstag ist klar, 2021 soll in Europa das ganze Jahr über nur noch eine Zeit gelten. Aber welche: Sommer- oder Winterzeit? Oder bleibt gar alles beim Alten? Die Meinungen in der Region dazu und zur Zeitumstellung generell gehen auseinander.

Das Europäische Parlament hat gesprochen. Eigentlich sollten die Uhren schon diesen Sonntag das letzte Mal umgestellt werden. Aber seit Dienstag ist klar: Das Ende der Zeitumstellung kommt erst 2021. Dieser Entscheidung vorausgegangen war 2018 eine europaweite Umfrage dazu. 84 Prozent der 4,6 Millionen befragten EU-Bürger sprachen sich dabei gegen die Zeitumstellung aus. Doch repräsentativ war die Umfrage nicht: Nur 0,9 Prozent aller EU-Bürger äußerten sich. Dennoch gab die EU-Kommission danach grünes Licht für den „Cloxit“, also den Ausstieg aus der Zeitumstellung.

Doch welche Zeit soll ab 2021 dauerhaft gelten: die Sommer- oder die Winterzeit? Darüber müssen sich die EU-Mitgliedstaaten einig werden – bei so vielen Ländern ein fast unmögliches Unterfangen – es könnte also so bleiben wie bisher. In der Region jedenfalls gehen die Meinungen zur Zeitumstellung und zur Frage, welche die dauerhafte Zeit werden soll, auseinander.

Die Zeitumstellung ist reine Kopfsache

Mit der Zeit kennt sich Anton Gossner aus. Denn der Goldschmiedemeister und Inhaber des gleichnamigen Juweliergeschäfts in Günzburg verkauft in seinem Laden auch Uhren. Dennoch verfällt er nicht in Panik, wenn sich jedes halbe Jahr die Zeitumstellung nähert. Denn: „Die mechanischen Uhren im Laden stehen sowieso und die Quarzuhren (elektromechanische oder vollelektronische Uhren, Anm. d. Red.) laufen nur zum Teil. Die stelle ich dann peu à peu um“, erklärt Gossner.

Erst beim Verkauf würden die Uhren dann exakt eingestellt. Dennoch merkt auch er die Zeitumstellung. „Gerade ältere Kunden kommen zu mir, die oft nicht mehr die Feinmotorik besitzen, Uhren umzustellen. Das mache ich dann kostenlos“, sagt Gossner. Doch die Zahl dieser Kunden sei überschaubar. Der Zeitumstellung steht er positiv gegenüber. Er ist der Meinung, das sei reine Kopfsache. Wenn er sich allerdings entscheiden müsste, würde er die Sommerzeit wählen, wegen der Helligkeit am Abend.

Der Biorhythmus gerät durch die Zeitumstellung durcheinander

Eine ganz andere Meinung zu dieser Thematik hat Christiane Pütz. Die Günzburgerin arbeitet als Krankenschwester an der Uniklinik Ulm; im Schichtdienst, auch nachts. Dadurch sei der Biorhythmus sowieso schon gestört, durch die Zeitumstellung nur noch mehr. „An die Schichtarbeiter wird bei der Zeitumstellung nie gedacht“, sagt sie. Gerade wenn bei der Umstellung zur Winterzeit eine Stunde länger zu arbeiten sei, sei dies eine immense Belastung, vor allem für ältere Kollegen. Aber diese eine Stunde gleiche sich nicht aus, denn: „Es ist nicht so, dass die, die den Dienst bei der Umstellung zur Winterzeit, auch den bei der Umstellung zur Sommerzeit haben, wenn eine Arbeitsstunde wegfällt“, sagt Pütz.

Auch Christian Hörtrich, Schulleiter des Maria-Ward-Gymnasiums in Günzburg, sieht die Zeitumstellung kritisch und plädiert für eine einheitliche Zeit. Denn bei den Schülern führe die Umstellung zu einem gestörten Biorhythmus, der sowieso schon belastet sei. „Der Unterricht fängt bei uns um 7.40 Uhr sehr früh an. Ein späterer Schulbeginn wäre für die Kinder besser, das ist wissenschaftlich belegt. Das geht aber wegen der Busbeförderung nicht“, erklärt der Schulleiter. Die Zeitumstellung verkompliziere das Ganze zusätzlich und sei bei den Kindern gerade in der Woche danach spürbar. „Ich kenne das, ich habe lange in den ersten Stunden unterrichtet“, sagt Hörtrich. Daher sollten die Lehrer in den ersten Stunden mit den Schülern animierende Übungen machen, um den Kreislauf in Schwung zu bringen.

Die Sommerzeit ist eher eine Last

Silke Micello, Mitinhaberin des Günzburger Eiscafés Numero Uno, ist ebenfalls für eine einheitliche Zeit. Und sie hat eine klare Meinung, welche die Richtige ist, nämlich die Winterzeit. Denn: „Die Sommerzeit ist die biologisch unnatürliche Zeit“, erklärt Micello. In der Winterzeit steht die Sonne um 12 Uhr mittags an ihrem höchsten Punkt. Außerdem wäre es im Winter morgens bei einer ständigen Sommerzeit sehr lange dunkel. Dann in die Gänge zu kommen, wäre für viele schwer, ist sie überzeugt.

Einbußen für ihr Geschäft sieht sie durch eine dauerhafte Winterzeit nicht. Auch wenn es im Sommer schon um halb neun Uhr abends dunkel werden würde, ist sie überzeugt, dass die Kunden trotzdem unterwegs sind und zum Eis essen kommen. Die Sommerzeit sieht Micello sogar eher als Last: „Weil es im Sommer so lange hell ist, ist für uns der Arbeitstag im Eiscafé auch entsprechend lang.“ Deshalb habe sie bei der EU-Umfrage 2018 für eine Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt. Jetzt hofft sie, dass sich die Mitgliedstaaten auf das Richtige einigen – die Winterzeit.

Die Kühe sind durch die Umstellung zunächst in ihrem Rhythmus gestört

Neben den Menschen betrifft die Zeitumstellung aber auch die Tiere. Marianne Stelzle ist Kreisbäuerin des Kreisverbands Günzburg und bewirtschaftet mit ihrem Mann und Sohn einen Milchviehbetrieb mit Ackerbau in Günzburg-Reisensburg. Ihre 70 Kühe würden durch die Zeitumstellung in ihrem Rhythmys schon gestört, sagt sie. „Wenn ich am Sonntag zur selben Uhrzeit wie davor, zum Beispiel um 6 Uhr früh, in den Stall komme, liegen die Kühe noch alle“, erklärt sie. Denn in der Winterzeit wäre es jetzt erst 5 Uhr morgens. Nach ein paar Tagen würden sich die Tiere aber daran gewöhnen.

Eine Möglichkeit, dem zuvor zu kommen, sei es, die Tiere langsam an die Stunde zu gewöhnen und nicht gleich eine Stunde früher in den Stall zu gehen. Und dennoch: Eine Stunde habe keine großen Auswirkungen auf das Milchgeben ihrer Kühe, sagt die Kreisbäuerin. Denn bei der großen Herde würde sich das im Durchschnitt relativieren. Andere Faktoren seien da ausschlaggebender, etwa eine Futterumstellung oder eine Impfung.