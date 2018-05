vor 28 Min.

Die Sorge vor dem älter werden nehmen

In der Ichenhauser Jahnhalle fand am Samstag die erste Seniorenmesse statt. Dort gab es umfassende Informationen über die verschiedensten Hilfsangebote.

Von Gertrud Adlassnig

Schon vor 14 Uhr ist kaum noch ein Plätzchen an den Tischen in der Jahn-Halle in Ichenhausen zu ergattern. Erwartungsfroh blicken die fast ausschließlich weiblichen Senioren in die Runde. Es ist die erste derartige Senioren-Messe in Ichenhausen, initiiert durch Bürgermeister Robert Strobel und den Seniorenbeauftragten Stefan Riederle, die ein möglichst umfassendes Informationsangebot für die immerhin 1700 älteren Bürger der Stadt schaffen wollten.

Bei nur drei Stunden und einem zusätzlichen Vortragsprogramm, kommen die älteren Herrschaften durchaus in Zeitnot. Zum einen verlocken die herrlichen Kuchen und Torten, andererseits soll so viel Information wie möglich eingesammelt werden. So wie es Elisabeth Lippl macht. Die Oxenbronnerin hat Familie in unmittelbarer Nähe und muss sich um Hilfe nicht bangen. Trotzdem will sie so viel wie möglich selbst erledigen, sich auch nach externen Hilfsangeboten umsehen. „Ich sammle jetzt alle Prospekte ein und dann setze ich mich daheim in aller Ruhe hin und studiere die Angebote“, erklärt sie. Ihre größte Einschränkung, verrät sie, war der Verzicht aufs Autofahren, krankheitsbedingt. „Das ist mir furchtbar schwer angekommen.“ Kein Wunder, dass der im Rahmen der Messe angebotene Vortrag über Fahrtüchtigkeit im Alter besonders viele Zuhörer anziehen konnte. Aber auch die Themen häusliche Pflege und Patientenverfügung bringen den älteren Besuchern zahlreiche neue Erkenntnisse.

Viele wollen in den eigenen vier Wänden bleiben

Im Alter in den eigenen vier Wänden bleiben zu können, ist der Wunsch vieler. Aber auch eine Entscheidung für Seniorenheim oder betreutes Wohnen ist möglich. Welche Alternativen es dazu gibt, und die dafür notwendigen Hilfsangebote und deren Konditionen können sich die Senioren an vielen Ständen erklären lassen. Essen auf Rädern liefern mehrere Anbieter, ein Notruf holt in kürzester Zeit Hilfe ins Haus und ambulante Pflegedienste sorgen für die regelmäßige Betreuung von nicht mehr ganz rüstigen Personen. Auch die Broschüren „Daheim wohnen bleiben“ und „Älter werden“ des Landkreises sind gut nachgefragt. Ein Renner ist die Notfalldose, die vom Landkreis und in einer Variation vom VdK ausgegeben werden. In ihr sollen alle Informationen aufbewahrt werden, die im Ernstfall benötigt werden. „Diese Infos können Leben retten,“ erklärt Johanna Herold, Seniorenbeauftragte des Landkreises. Dass es auch spezielle Erste Hilfe-Kurse für Senioren gibt, ist vielen Besuchern nicht bekannt und wird mit großem Interesse angenommen, wie auch der Verein „Wir für uns“ Seniorengemeinschaft Landkreis Günzburg. Der Verein vermittelt Hilfe für Senioren durch Senioren. Wer gelegentlich Unterstützung braucht, kann sich über den Verein eine Hilfe buchen, für die acht Euro in der Stunde zu zahlen ist. Andererseits bietet „Wir für uns“ Senioren eine Möglichkeit, sich helfend zu engagieren. Genau das, was Gisela Bulaga auf der Messe gesucht hat.

Unterschiedlichste Bedürfnisse

Die Ichenhauser Messe zeigt den Bewohnern, dass sie auch im Alter in ihrer Stadt gut versorgt werden können. Maria Kaltenecker ist allein zurückgeblieben. „Meine Kinder sind zum Studieren fort und nicht mehr nach Ichenhausen zurückgekommen. Jetzt im Alter möchte mich meine Tochter in München gerne in ihre Nähe holen, aber ich habe hier so viele Freunde und Bekannte, ich möchte eigentlich nicht aus meinem sozialen Umfeld gerissen werden.“ Deshalb sei sie froh, hier die Angebote im Detail kennenlernen zu können, die es in Ichenhausen für die unterschiedlichsten Bedürfnisse älterer Menschen gibt. Alle wichtigen Einrichtungen wie die Fachklinik mit ambulanten und stationären Angeboten, die Pflegedienste, die Tagespflegeeinrichtungen und die Seniorenheime und Anbieter von spezifischen Hilfsmitteln sind mit Mitarbeitern vor Ort und können Antworten auf die Fragen der Standbesucher geben. Immer wieder bekommen diese auch ganz konkrete Tipps, die ihnen helfen, Geld zu sparen. „Über Inkontinenz,“ erklärt eine Mitarbeiterin des ausstellenden Sanitätshauses, „wollen die Betroffenen oft nicht sprechen“. Die gehen in Fachgeschäfte und kaufen sich auf eigene Rechnung die notwendigen Einlagen. Dabei übernehme die Krankenkasse zumindest einen Teil der Kosten, wenn das Hilfsmittel vom Arzt verschrieben wird.

Die 20 Aussteller, die auf der ersten Messe diesen Eindruck vermitteln konnten, wurden von einem Team im Rathaus generiert. Nach gemeinsamen Überlegungen, welche Themen für die Senioren von heute und morgen von Interesse sein könnten, hatte sich Inge-Ruth Müller mit zwei Auszubildenden an die Umsetzung gemacht, erklärte Bürgermeister Robert Strobel. Die Messe sollte kein einmaliges Ereignis bleiben, sondern in regelmäßigem Turnus wiederholt werden.

