Die Stadtkapelle präsentiert einen guten Freund als Solisten

Mit Helmut Zsaitsits aus Wien an der Trompete präsentierte die Stadtkapelle Leipheim bei ihrem Jahreskonzert nicht nur einen brillanten Gastsolisten, sondern auch einen guten Freund der Kapelle, der diese beim Musikwettbewerb 2020 in Südtirol begleitet.

Helmut Zsaitsits, Komponist und Arrangeur aus Wien, begleitet nicht nur die Wettbewerbsteilnahme der Leipheimer Stadtkapelle. Beim Jahreskonzert ist er als exzellenter Gastsolist zu hören.

Von Peter Wieser

Ein Grande Finale hatte Vorsitzende Simone Kittner-Staib versprochen: Bei ihrem Jahreskonzert am Sonntag zusammen mit der Jugendkapelle präsentierte die Stadtkapelle Leipheim mit Helmut Zsaitsits, Komponist und Arrangeur aus Wien, einen exzellenten Gastsolisten und brillanten Musiker. Mit seinem Wissen und Können begleite er diese nicht nur zur Teilnahme am Musikwettbewerb 2020 in Südtirol, sondern vor allem als ein guter Freund.

Mit dem Eröffnungswerk „Pomp and Circumstance“ des Komponisten Edward Elgar, sozusagen mit Glanz und Gloria an die Queen von England erinnernd, empfing die Jugendkapelle Leipheim das Publikum. Bei der Jagd durch die Straßen Chicagos mit Paul Murthas „The Blues Brothers Greatest Hits“ durften die Sonnenbrillen nicht fehlen und mit Alan Silvestris „Polarexpress“ steuerten die knapp 30 jungen Musikerinnen und Musiker mit Dirigentin Lisa Mayer souverän durch die schneebedeckte Winterlandschaft.

Auch die kleinen Musiker der Flohkiste hatten sich ihren Applaus verdient: Das Publikum klatschte munter zum „Jingle Bells“ des sich als Rentiere und Weihnachtswichtel samt Weihnachtsmann und Christkind präsentierenden Kinderorchesters mit.

Dirigentin Lisa Mayer hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht

Mit dem „Venezia-Marsch“ von Gaetano Fabiani präsentierte die Stadtkapelle Leipheim unter ihrer immer ein Lächeln zeigenden Dirigentin Lisa Mayer im Anschluss italienische Marschkunst und führte anschließend voller Elan mit Gerhard Baumanns Arrangement von Franz von Suppes Ouvertüre „Pique Dame“ zu den Bühnen der Welt.

Bei Ted Ricketts’ „Selections from Grease“ begaben sich die knapp 40 Musikerinnen und Musiker zum Broadway, führten mit Christina Aguileras „Candyman“ ihre Reise locker-jazzig fort und ließen mit Stefan Schwalgins „Puppet on a String“ die Marionetten tanzen. Für eine Extraportion Emotionen sorgten die Stimmen von Nadine und Marvin Steiner, verstärkt durch Angelo Zanon am Saxophon, zu „Purple Rain“ von Prince.

Virtuose Soloparts von Helmut Zsaitsits

Drei Stücke gehörten Helmut Zsaitsits: Virtuos übernahm er an der Trompete den Solopart zu Vittorio Montis „Czardas“, eher getragen zu „En Aranjuez, con tu Amor“ von Joaquín Rodrigo und mit exzellenter Tonbildung, fröhlich an den Hut mit den drei Ecken erinnernd, zu „Karneval von Venedig“ von Hans Angerler. Je langsamer die Musiker seien, umso schwieriger werde es für deren „Lieblingsösterreicher“ als Solist, hatte Lisa Fiener, die durch das Programm führte, scherzend bemerkt. Seinen Abschluss fand das Konzert nach Stefan Schwalgins „Abba Magic“ mit zwei Zugaben: Mit einer von Helmut Zsaitsits eigens für die Stadtkapelle Leipheim komponierten Polka, sowie mit dem „Deutschmeister Regimentsmarsch“, den er selbst dirigierte und bei dem das Publikum kräftig mitsingen durfte.

Ehrungen gab es am Sonntag ebenfalls. Musik sei nicht nur Kultur, sie bedeute vor allem Kameradschaft und Miteinander, hatte ASM-Vertreter Peter Tausend zuvor betont.

Beim Jahreskonzert der Stadtkapelle Leipheim mit der Jugendkapelle am Sonntag gab es zahlreiche Ehrungen. Linksim Bild die Vorsitzende Simone Kittner-Staib zusammen mit ASM Vertreter Peter Tausend, rechts Dirigentin Lisa Mayer. Helmut Overbeck (links daneben) wurde sogar für 65 Jahre aktives Musizieren geehrt.

Die geehrten Musiker waren für zehn Jahre Leyna Gerstlauer (Querflöte), Fabian Arzberger (Flügelhorn) und Christian Schneider (Saxophon), für 15 Jahre Aline Demharder (Flügelhorn) und Angelo Zanon (Saxophon), für 20 Jahre Anna-Katharina Mayer (Klarinette), Carola Kast (Flügelhorn) und Marvin Steiner (E-Gitarre), für 25 Jahre Sarah Mayer (Trompete), Nadine Steiner (Flügelhorn), Hannes Stahl (Saxophon) und Bernhard Lohner (Tuba), für 30 Jahre Daniela Staib (derzeit Vorstandschaft) sowie für 65 Jahre Helmut Overbeck (Klarinette).

