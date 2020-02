vor 40 Min.

Die Überflieger des VfL Günzburg und das M-Wort

Effektiv spielende Günzburger gewinnen den Bayernliga-Hit gegen Lohr. Die Mainfranken kassieren ein Platzverweis-Quartett und die Fans an der Donau träumen.

50 Minuten lang stand das Spitzenspiel der Handball-Bayernliga auf Messers Schneide. Dann neigte sich der Spätwintertag dem VfL Günzburg zu: Verdient, aber am Ende zu deutlich schlugen die Weinroten den TSV Lohr 32:25. Und weil die Konkurrenten im Titelrennen patzten, besitzen die Weinroten in der Rangliste nun schon einen mehr als nur hauchzart gefühlten Vorsprung auf HaSpo Bayreuth (24:24 in Anzing) sowie TG Landshut (28:35 gegen Waldbüttelbrunn). Mindestens im Flüsterton kursiert nun erstmals in dieser Spielzeit das Wort „Meisterschaft“ unter den Fans. Die Mannschaft freilich will und soll sich weiter immer nur auf das nächste Spiel konzentrieren.

Die vielleicht beste Abwehr der Liga

Laut Trainer Gábor Czakó sollte sich das Team neben dem hoch gewachsenen und erfahrenem Innenblock besonders auf zwei laufstarke Offensivverteidiger einstellen. Der Coach sollte recht behalten. Von Minute eins an sahen sich die Weinroten der vielleicht besten Abwehr der Liga gegenüber. Wenigstens die ersten fünf Minuten konnte der zurückgekehrte Spielmacher Nico Jensen die Seinen effektiv durch die wenigen Lücken leiten. So erwischte der VfL den besseren Start und ging 5:2 in Front.

Danach aber sollte das Heft des Handelns erst einmal in Gäste-Hand liegen. Spätestens mit dem 5:5 (10.) ging das Momentum auf die aus VfL-Sicht falsche Seite über. Lediglich der erneut starken eigenen Verteidigung um Abwehrchef Yannick Meye war es zu verdanken, dass das Spiel bis zum 11:10 (22.) ausgeglichen gestaltet werden konnte.

Lohrer Torwart sieht Rot

Danach sollte der erste größere Einschnitt kommen. Michael Jahn verhinderte ein Anspiel an den Kreis, Julian Ruckdäschel konnte den Ball sichern und schickte Frieder Bandlow mit einem langen Pass in Richtung des gegnerischen Tors. Der bis dahin gut haltende Torwart Tamas Szabo versuchte, den Ball durch einen Ausflug außerhalb des eigenen Sechsmeterraums abzufangen. Grundsätzlich ist das mit einem gewissen Risiko verbunden. Wenn der Torhüter den Ball herausfischen kann, ist er der große Held. Wenn er allerdings nur einen Augenblick zu spät kommt und den Feldspieler berührt, muss das durch die Schiedsrichter mit der Roten Karte geahndet werden. Genau das passierte, wobei dem freundlichen Hünen des TSV Lohr hier kein unsportliches Verhalten zu unterstellen ist. Rückblickend war diese Rote Karte aber ein herber Einschnitt in das bislang erfolgreiche Lohrer Spiel.

Zur Pause lagen die Gastgeber mit zwei Treffern vorn (14:12) und die ersten Minuten des zweiten Durchgangs ähnelten dem Spiel der ersten 30 Minuten. Hinten wurde auf beiden Seiten geackert und im Angriff musste sich jedes Tor sauer verdient werden.

Mit dem nächsten Platzverweis verschoben sich die Verhältnisse dann wegweisend zugunsten der Günzburger. In der 39. Minute wurde Jonas Schreiner disqualifiziert. Exakt in dieser Phase lief Patrick Bieber im VfL-Tor wieder zur Hochform auf und im Angriff wurde schnell und clever gespielt.

Notbremse und Disqualifikation

Die im Endeffekt spielentscheidende Situation bildete erneut ein Gegenstoß von Bandlow ab. Nach einem eher unglücklichen Kontakt mit dem ihn verfolgenden Lohrer Maximilian Schmitt ging der beste VfL-Werfer zu Boden. Auch hier ist dem Gästespieler kein böser Wille zu unterstellen, allerdings sieht das Regelwerk für Notbremsen dieser Art fast schon zwingend die Disqualifikation vor. Rot kam prompt.

Den folgenden Bruch im Spiel der Mainfranken nutzten die Weinroten, um bis zum 27:22 (50.) auf vorentscheidende fünf Tore Vorsprung davonzuziehen.

Viel wurde vonseiten der Gäste noch probiert, den Anschluss sollten euphorisch spielende Günzburger allerdings nicht mehr zulassen. Jannik Schmitt machte in der 57. Minute noch das Quartett der Roten Karten durch eine dritte Zeitstrafe voll.

Czakó beglückwünschte seine Mannschaft zwar zum Sieg, er lobte aber zugleich den Gegner aus Unterfranken für seinen über 60 Minuten engagierten und handballerisch hochwertigen Auftritt.

Günzburgs Trainer sagt nichts zur Tabelle

Angesichts von acht noch ausstehenden Begegnungen möchte der Günzburger Trainer derzeit kein Wort über die Tabelle verlieren. Vor allem, weil die Hälfte dieser Spiele gegen mindestens gleichwertige, wenn nicht sogar bessere Mannschaften geht. Die Fans dürfen natürlich träumen. (zg)

VfL Günzburg Bieber (1), Mendle; Bandlow (9/4), Pfetsch (4), M. Jahn (1), S. Jahn, Buck (4), Ruckdäschel, Grabher, Meye (1), Jensen (3), Krasovec (1), Jäger (8)

Themen folgen