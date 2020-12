vor 43 Min.

Die Villa Kunterbunt in Großkötz macht den Kindern eine Freude

Das große Vorbild von Karina Ullmann ist Pippi Langstrumpf. Die 39-jährige Erzieherin kleidet sich gerne knallbunt und unkonventionell, und auch ihr Häuschen in Großkötz ist innen und außen farbenfroh geschmückt. Am Zaun gibt es demnächst Überraschungen für Buben und Mädchen im Kindergartenalter.

Von Irmgard Lorenz

Es erinnert ein bisschen an ein bunt verziertes Lebkuchenhäuschen, das kleine, grau gestrichene Haus mit den aufgemalten Fensterläden am Schlossplatz in Großkötz. Der Zaun ist das ganze Jahr über mit liebevoll gefertigten Fliegenpilzchen und Tannenbäumchen geschmückt. Ein Märchenhaus. Drinnen haust aber keine alte Hexe, sondern da wohnt eine fröhliche Familie: Karina Ullmann mit ihrem Mann Bernd und Tochter Emelina.

Karina Ullmann sagt über sich selbst: „Ich bin mit meinen 39 Jahren irgendwie noch Kind geblieben. Vielleicht bin ich deshalb auch als Erzieherin im Kindergarten mit sehr viel Liebe tätig.“

Erinnerungen an Pippi Langstrumpf werden wach

Ihr großes Ideal ist Pippi Langstrumpf. Das passt, denn das kleine Haus unterhalb der Großkötzer Kirche lässt nicht nur an Lebkuchenhäuschen und Märchenhaus denken – die Bezeichnung Villa Kunterbunt würde auch ganz gut passen. Fans von Pippi Langstrumpf wissen, dass Pippi das windschiefe Häuschen, in dem sie ganz allein, aber in herzlicher Freundschaft mit den Nachbarskindern Tommy und Annika lebt, gern und unbekümmert schmückt und gestaltet. Sogar ein Pferd wohnt auf der Veranda von Pippi Langstrumpf.

Fliegenpilze in Variationen zieren auch den Garten der Familie Ullmann. Bild: Irmgard Lorenz

Nun, windschief ist das kleine Haus am Großkötzer Schlossplatz keineswegs, sondern sehr gepflegt, und es gibt auch kein Pferd und keine Veranda. Aber kunterbunt ist es doch, das Häuschen der Familie Ullmann, nicht nur außenrum. Auch drinnen dekoriert Karina Ullmann alles der Jahreszeit entsprechend. „Sonst fühle ich mich nicht wohl“, sagt sie und lacht. Wenn die Deko gewechselt wird, dann werkelt sie oft bis in die Nacht hinein, bis alles neu geschmückt ist. Da hängen dann schon mal so viele Eulen von den Decken herab, dass man den Kopf ein bisschen einziehen muss. Eulen sind eines der Lieblingsthemen von Karina Ullmann. Ihre Gruppe im evangelischen Kindergarten in Günzburg heißt auch nicht mehr Mäuse-Gruppe, sondern Eulen-Gruppe, seit sie in den Sommerferien dort „umgestellt“ und mit Birkenholz, Eulen und Fliegenpilzen aus Holz „ein bisschen Wärme“ reingebracht hat.

Sie trägt frohe, bunte Kleidung

Wärme und Fröhlichkeit strahlt die Großkötzerin auch selbst aus, was nicht zuletzt an ihrer unkonventionellen Art sich zu kleiden liegt. Knallrote Stiefelchen, rote Leggings mit tannengrünen Stulpen und ein rot-grünes Hänger-Kleidchen mit Motiven aus dem Märchen vom Rotkäppchen trägt sie. Selbstverständlich gehören auch auffallend große und bunte Haarspangen dazu.

Ihre Outfits sind nicht von der Stange, Karina Ullmann schneidert sie alle. „Ich habe quasi Kinder-Kleidung in groß an“, sagt sie.

Ihre 16-jährige Tochter Emelina ist optisch der krasse Gegensatz dazu im anthrazit-farbenen Hosenanzug mit klassisch weißer Bluse. Ehemann und Vater Bernd Ullmann findet beide Frauen klasse. Und es klingt ein bisschen Stolz durch, wenn er sagt, dass viele Menschen sich nach Karina Ullmann umdrehen, wenn sie beispielsweise beim Shoppen sind. Sowohl Tochter Emelina als auch Ehemann Bernd mögen die außergewöhnliche Art von Karina.

Fliegenpilze gibt es überall

Und dann sind da noch die Fliegenpilze. „Ich habe einen enormen Fliegenpilztick entwickelt“, sagt die 39-Jährige und lacht wieder. Das ist auch an ihrem Haus in Großkötz zu sehen. Fliegenpilze am Zaun, an den Fenstern, überall im Garten. Ein Stecken im Boden, obendrauf ein umgedrehter rot angemalter Blumentopf mit weißen Tupfen, fertig ist der Fliegenpilz.

Große und kleine gibt es, überall sind sie zu entdecken. Kein Wunder, dass immer wieder Passanten stehen bleiben, manche machen auch Fotos. Auch für die Kinder im benachbarten Kindergarten, in der Krippe und im Hort gibt es immer wieder etwas Neues zu sehen.

Und es gibt nicht nur etwas zum Schauen! Dieses Jahr zu Weihnachten hatte Karina Ullmann nämlich eine besondere Idee. So viele Vergnügungen und Freuden sind durch die pandemiebedingten Einschränkungen vereitelt worden, da wollte die 39-Jährige etwas Positives dagegenstellen. „Mir ist der Gedanke gekommen, den Kindern dieses Ortes eine kleine Freude zu bereiten“, sagt sie, und vielleicht hat ihr großes Vorbild Pippi Langstrumpf ihr das ganz leise ins Ohr geflüstert.

Ein Wunschbaum mit Limo und Schokolade

Pippi, das kleine Mädchen mit vielen Sommersprossen, roten Zöpfen, den viel zu großen schwarzen Schuhen, das unbekümmert und beherzt ohne Eltern mit ihrem Pferd und ihrem Äffchen durchs Leben geht, hat nämlich einen ganz besonderen Baum im kleinen Garten der Villa Kunterbunt. Es ist ein Wunschbaum, und an besonderen Tagen wachsen darin Limonade und Schokolade für ihre Freunde.

„Ich würde es gerade in dieser besonderen Zeit auch schön finden, den Kindern eine Kleinigkeit mitzugeben“, sagt Karina Ullmann. „Sie stehen gerne vor unserem Haus – also wieso sollte ich da nicht eine Kleinigkeit an den Zaun hängen?“

Einen alten, knorrigen Wunschbaum hat Karina Ullmann freilich nicht im Garten, aber der Gartenzaun mit den unterschiedlich gesägten und in Grün, Grau und Rot angestrichenen Latten hat ja auch seinen Charme.

Überraschungstütchen hängen am Zaun

Karina Ullmann hat in regenfest verschlossenen Zipperbeuteln kleine Überraschungen für Kinder im Kindergartenalter vorbereitet. „Schöne Weihnachten und liebe Grüße aus Pilzhausen wünscht Familie Ullmann“ ist da zu lesen. Und kurz vor Heiligabend dürfen sich die Kinder in Kötz so ein Überraschungstütchen vom Zaun der Villa Kunterbunt in Großkötz pflücken. Die Augen der Großkötzerin funkeln fröhlich, als sie vorab schon mal ein paar der Überraschungspäckchen zeigt. Den Kindern gerade in dieser Zeit eine besondere Freude zu machen – das lässt auch Karina Ullmann die Pandemie ein wenig vergessen und macht ihr das Herz so richtig froh.

