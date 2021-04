Die Volkshochschule in Günzburg hat trotz Corona viel vor

Plus Die Vhs Günzburg hat ein schwieriges Jahr hinter sich - auch finanziell. Jetzt ist ein neues Programm da – mit einigen Fragezeichen. Es sind unter anderem Yoga am Weiher und Plogging geplant.

Die vergangenen zwölf Monate waren eine riesige Herausforderung für die Volkshochschule in Günzburg. Wegen der Corona-Pandemie mussten die umfangreichen Angebote angepasst, verkleinert oder zum Teil komplett abgesagt werden – mit erheblichen finanziellen Konsequenzen. Ein Jahr später sind die Probleme nicht wirklich weniger geworden – dennoch sind Vhs-Leiterin Petra Demmel und ihr Stellvertreter Norbert Mäusle optimistisch, was das neue Programm anbelangt.

Die Volkshochschule finanziert sich laut Demmel zu 70 Prozent selbst – deswegen seien die Teilnahmegebühren für die Bildungseinrichtung überlebenswichtig. Und genau daran hakt es seit Monaten. Wegen der Corona-Pandemie sind viele Kurse ausgefallen, andere konnten nur mit stark begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden. „Die Kurse haben sich von den Kosten her kaum gedeckt“, sagt Demmel. Die Einnahmen durch die Teilnahmegebühren brachen um 62 Prozent ein. Das eingefahrene Defizit sei trotzdem nicht bedrohlich, da dies mit dem Plus aus dem Vorjahr zum Teil aufgefangen werden konnte.

Mitarbeiter der Günzburger Volkshochschule sind seit zwölf Monaten in Kurzarbeit

„Wir haben alle Möglichkeiten genutzt, um die Kosten einzusparen“, verdeutlicht Demmel. So seien beispielsweise die zwölf festangestellten Mitarbeiter seit April vergangenen Jahres in Kurzarbeit. Zuversicht herrscht dennoch bei Demmel und Mäusle. Stadt und Landkreis Günzburg haben zugesichert, die Zuschüsse für dieses Jahr nicht zu kürzen. Nun steht das neue Programm, das es nicht in gedruckter Form gibt.

Es stecke viel Zeit in der Planung eines Heftes, dazu kommen enorme Kosten für Korrekturen und Druck. „Das Risiko war uns zu groß“, sagt Demmel. Bereits im vergangenen Herbst gab es kein Programmheft. Wie sich herausstellte die richtige Entscheidung, denn: Ab Ende November wurden viele Kurse verschoben oder ganz abgesagt.

Die Vhs plant mit 230 Kursen von April bis einschließlich August. In einem normalen Halbjahr, also ohne Corona-Pandemie, sind es etwa 350. Laut Mäusle sind 35 der angedachten Veranstaltungen reine Online-Kurse. „Wir sind bereit durchzustarten, wenn wir dürfen“, sagt Demmel. Die Vhs hofft, ab dem 19. April Präsenzkurse mit entsprechenden Hygienemaßnahmen abhalten zu können.

Ziel der Volkshochschule sei es immer, in Präsenz zu arbeiten, das sei das Optimum. Die vergangenen Monate haben aber gezeigt, dass auch Online- oder Hybridkurse angenommen werden. Mäusle hofft, dass in den nächsten Monaten noch Führungen, Fahrten und Besichtigungen angeboten werden können.

Vhs Günzburg bietet Yoga-Kurs am Weiher an

Kreative Wege geht die Volkshochschule bei so manchem Kurs, der bislang im Gebäude stattfand. So wird beispielsweise ein Yoga-Kurs bei trockenem Wetter in die Parkanlage „Am Weiher“ verlegt. Aber auch spanische Stadtführungen finden sich im Angebot, in deren Mittelpunkt nicht die Geschichte der Stadt, sondern die Fremdsprache steht.

Und noch etwas Ausgefallenes bietet die Volkshochschule dieses Jahr an: Plogging. Dabei handelt es sich um Fitness verbunden mit Umweltschutz. Die Teilnehmer joggen und sammeln dabei achtlos weggeworfenen Müll auf. Plogging beansprucht durch das wiederholte Bücken und das Tragen des Müllbeutels mehr Muskelgruppen als das reine Laufen.

Norbert Mäusle und Petra Demmel hoffen, dass die Volkshochschule im Herbst wieder unter fast normalen Bedingungen arbeiten kann und die Impfkampagne ihre Früchte trägt. „Wir planen dann auch wieder mit einem Programmheft, denn wir feiern dieses Jahr unser 75-jähriges Bestehen und haben dafür eine große Jubiläumsveranstaltung vor“, sagt Demmel.

Die Kurse sind im Internet unter www.vhs-guenzburg.de zu finden. Anmeldungen sind zudem telefonisch von Montag bis Mittwoch 9. bis 11.30 Uhr und Donnerstagnachmittag von 14 bis 17.30 Uhr unter der Nummer 08221/36860 möglich.

