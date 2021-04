Die Wasserburger Ortsdurchfahrt ist bald wieder frei

Die Ortsdurchfahrt von Wasserburg war monatelang gesperrt. Bald sind die leidgeplagten Anwohner und Pendler erlöst.

Gute Nachricht für alle Anlieger und Autofahrer: Die Ortsdurchfahrt von Wasserburg wird am Freitagabend, 23. April, wieder für den Verkehr freigegeben.

Seit dem 27. April 2020 ist die dortige Ortsdurchfahrt bis zur Bubesheimer Straße größtenteils nur für den Anliegerverkehr freigegeben. Zwischen dem Bubesheimer Kreisverkehr und dem östlichen Ortseingang Wasserburg fanden umfangreiche Tiefbaumaßnahmen statt - nun befindet sich der dritte Bauabschnitt in den Endzügen. Durch die Stadtwerke Günzburg wurden bereits die Wasserleitungen erneuert, aber auch die Telekom, die LEW-Verteilnetz GmbH und die Schwabennetz GmbH führten Erneuerungen und Neuverlegungen ihrer Telefon- und Stromleitungen durch. Im Zuge dieser Tiefbaumaßnahmen wurden teilweise erhebliche Beschädigungen an den Entwässerungseinrichtungen der Fahrbahn festgestellt. Dadurch ergaben sich Verzögerungen im Bauablauf - die einst anvisierte Öffnung am 18. Dezember 2020 konnte nicht gehalten werden. Immer wieder fuhren in den vergangenen Wochen und Monaten Autofahrer unberechtigt durch die Baustelle, um auf dem kürzesten Weg an ihr Ziel zu gelangen.

In den vergangenen Wochen wurde während der Bauarbeiten unter anderem eine Ampel an der Kreuzung Bubesheimer-/Denzinger-/Ortsstraße sowie die Querungshilfe für den Rad- und Fußgängerverkehr im Bereich der Kreuzung Wehrhofstraße/Auf der Weide errichtet. Diese dienen vor allem der Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer und sollen die Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt reduzieren. Die Straßenbaumaßnahmen kosten etwa eine Million Euro, die Stadtwerke investierten 450.000 Euro in die Wasserleitungen.

Die Asphaltarbeiten auf der Wasserburger Ortsdurchfahrt sind nach Angaben des Staatlichen Bauamts Krumbach inzwischen abgeschlossen. Durch die ausstehenden Restarbeiten wird es im Laufe der nächsten Wochen aber noch stellenweise zu kleineren Behinderungen kommen.

