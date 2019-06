vor 9 Min.

Die Wasserretter suchen jetzt mit Drohne

Die DLRG rangiert mit den Kursen für Schwimmanfänger weit vorne in Schwaben

Nicht nur viele Ehrungen gab es bei der Jahreshauptversammlung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG, Kreisverband Leipheim/Günzburg/Neu-Ulm, sondern auch eine Neuigkeit: Die Wasserretter haben jetzt eine Drohne als Hilfsmittel zur Suche vermisster Personen.

In seinem Grußwort lobte Leip-heims Bürgermeister Christian Konrad die Zuverlässigkeit der DLRG und berichtete über die vorgesehene Sanierung des Leipheimer Gartenhallenbades. Der Bezirksvorsitzende Rolf Bergdolt dankte für die gute Arbeit der Leipheimer DLRG auf Bezirksebene.

Der Vorsitzende des Kreisverbandes Michael Gröger berichtete über die Aktivitäten im Vorstand und hob die Intensivierung der Spendenakquise hervor. Inzwischen haben sich 26 Firmen bereit erklärt, in ihren Geschäftsräumen Spendenkassen aufzustellen. Der Technische Leiter Einsatz Alexander Schneider berichtete, dass die Schnelleinsatzgruppe im Rahmen der Wasserrettung 2018 zu zehn Einsätzen ausgerückt ist. Zusätzlich wurden die Wasserretter in Schleching zum Schneeräumen von gefährdeten Dächern angefordert. Seit Kurzem verfügt der Kreisverband zudem über eine Drohne, mit der die Suche nach vermissten Personen gerade in stark bewachsenen Uferbereichen von Bächen und Flüssen erleichtert wird. Der Technische Leiter Ausbildung Christian Dietrich berichtete, dass neben der Aus- und Fortbildung der eigenen Rettungsschwimmer auch Rettungsschwimmkurse für die Schüler der Physiotherapeutenschule Günzburg sowie für Betreuer der Förderschule St. Nikolaus in Dürrlauingen und Lehrkräfte in Ursberg abgehalten wurden.

Mit den Ausbildungszahlen im Anfängerschwimmen rangiert der Kreisverband Leipheim/Günzburg/Neu-Ulm schwabenweit auf den vordersten Plätzen. Alleine im Jahr 2018 konnten 145 Seepferdchen verliehen werden. Sehr beliebt in der Bevölkerung sind auch die Aquajoggingkurse im Winterhalbjahr in der Schwimmhalle Ichenhausen. Die Kurse sind mittlerweile mit dem Siegel „Sport pro Gesundheit“ zertifiziert und werden von den Krankenkassen als Präventionskurse anerkannt. Als Jugendvorsitzender des Kreisverbandes berichtete Robin Öfele über die Aktionen der Jugendlichen wie Pokalschwimmen, schwäbische- und bayerische Meisterschaften im Rettungsschwimmen, Bäderfahrten, Schlittschuhlaufen oder Trainingslager. Nach langjähriger Mitarbeit wurden die Schwimmausbilderinnen Rosi Grafe, Marianne Krebs, Renate Ritzl, Elisabeth-Lotte Winkler sowie Dagmar Niekrawietz, die auch die Leitung der Anfängerschwimmkurse innehatte, verabschiedet, ebenso der Vereinsarzt und ehemalige Vorsitzende Dr. Karl Werner und die Sanitätsreferenten Anja und Sven Eiteljörge. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Christian Spann und Stefan Spann geehrt, für zehnjährige Mitgliedschaft Deniz Altas, Lena-Theresa Götz, Mika Hallmann, Markus Kempfle, Javomir Oßwald und Nikolai Oßwald.

Mit dem DLRG-Verdienstabzeichen des Landesverbandes in Bronze wurden Yvonne Fluck, Sandra Riedel, Andre Öfele, Maximilian Schulze und Jan Steinhof ausgezeichnet. Das Verdienstabzeichen des Bundesverbands in Bronze bekamen Jasmin Königsdorfer und Christian Dietrich, Silber gab es für Christian Konrad und Beate Rösch und mit Gold wurden Rosi Grafe und Uschi Merz ausgezeichnet. (zg)

Themen Folgen