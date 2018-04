vor 37 Min.

Die Welt ein bisschen bunter machen

Der Landkreis und die Günzburger Zeitung verteilen Blumensamen. Was steckt dahinter?

Von Till Hofmann

Die Temperaturen steigen, das erste Frühlingsgewitter haben wir bereits hinter uns, Frühblüher zeigen sich: Auch Sie können einen Beitrag dazu leisten, dass es im Landkreis Günzburg noch mehr blüht – und das, ohne einen Cent dafür aufzuwenden. Am kommenden Dienstag, 17. April, verteilt das Landratsamt Günzburg gemeinsam mit unserer Zeitung Tütchen mit Blumensamen (solange Vorrat reicht). Sie müssen nur am Marktdienstag in die Günzburger Innenstadt kommen. Wir haben vor unserer Redaktion am Wätteplatz eigens einen Pavillon aufgebaut.

Der Günzburger Landrat Hubert Hafner nimmt sich an dem Tag ab 10 Uhr eine Stunde Zeit, um die kleinen Papiertüten an Bürgerinnen und Bürger auszugeben.

Pro Person kann nur ein Tütchen abgegeben werden, damit möglichst viele Menschen das Blütenglück teilen können. Hafner macht aus Anlass des 70-jährigen Bestehens der Günzburger Zeitung unseren Leserinnen und Lesern gerne dieses kleine Geburtstagsgeschenk. Das „Einheitsgrün“ in der Landschaft gefällt ihm nicht – und auch nicht, dass auf diese Weise mehr und mehr Insekten verdrängt werden. Die Verteilaktion dauert natürlich länger als eine Stunde. Zwischen 10 und 15 Uhr stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GZ bereit und beantworten auch gerne Fragen zur Zeitung. Anregungen, Lob, Kritik: Alles ist möglich. Kommen Sie mit uns ins Gespräch und nutzen Sie die Möglichkeit, die Welt ein bisschen bunter zu machen!

Eine Tüte bietet scheinbar wenig, denn sie ist mit zwei Gramm Inhalt ein wahres Leichtgewicht. Doch wenn Sie die Samen gut in der Erde verteilen, wachsen auf einem Quadratemeter Blumen. Über weitere Hintergründe der Aktion und die richtige Handhabung lesen Sie am Montag in der GZ.

