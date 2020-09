vor 20 Min.

Die Wiederkehr der Offensivkultur beim SC Ichenhausen

Genau so hatte sich Oliver Unsöld die Sache schon im Training vorgestellt: Im ersten Spiel nach dem Neustart in die Landesliga-Runde zeigten die Fußballer des SC Ichenhausen lange vermisste Offensivkultur und gewannen beim SV Mering 3:1.

Plus Die Neuzugänge des SC Ichenhausen nutzen zum Neustart ihre Chance. Einer trifft beim 3:1 in Mering gleich doppelt.

Von Jan Kubica

Mehr Möglichkeiten in der Offensive und vor allem mehr Tore hatten sich die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen erhofft, als sie während der ewig langen Corona-Spielpause ihre Fühler nach neuen Spielern ausstreckten. Das Ergebnis lässt sich gut an. Zum Auftakt des zweiten Saisonteils gelang den Königsblauen gleich ein Auswärtserfolg. 3:1 (2:1) siegte das Team von Trainer Oliver Unsöld am Sonntagnachmittag beim SV Mering.

Es war vermutlich der fehlenden Spielpraxis und den noch nicht vollkommen geschmeidig wirkenden Bewegungen geschuldet, dass die 150 Augenzeugen kein wirkliches Schmankerl geboten bekamen. Bis zur 20. Minute tat sich erst einmal gar nichts. Beide Abwehrreihen standen sicher und dem Spiel nach vorne fehlte die Risikobereitschaft.

Koproduktion der Neuen führt zum 1:0

Dann wurde es besser – zunächst aufseiten der Königsblauen. Eine Vorlage von Kilian Kustermann erreichte Ugur Kiral, der aus zwölf Metern abzog und an Merings Torwart Adrian Wolf scheiterte, der eine klasse Fußabwehr zeigte (20.). Zwei Minuten später ergab eine Koproduktion Ichenhauser Neuzugänge den Führungstreffer. Miguel Malheiro gelang eine tolle Hereingabe, Kiral kam einen Hauch vor Wolf an den Ball und spitzelte ihn ins Netz. Die Riesenchance zum 2:0 vergab in der Folge Denis Nickel, indem er einen Querpass von Mateusz Staron aus sechs Metern nicht im Netz unterbrachte.

Gut eine halbe Stunde benötigte der Gastgeber, um ansatzweise zur ersten Chance zu kommen. Manuel Utz zielte aber aus 20 Metern in den dritten Stock. Im Glück war der SCI, als Maximilian Lutz eine scharfe Hereingabe um Zentimeter verfehlte (37.). Ein Traumtor besorgte dann aber doch den Ausgleich: Utz beförderte den Ball mit dem Kopf in den Winkel (40.).

Sehenswerte Reaktion

Die Königsblauen blieben gelassen und zeigten eine sehenswerte Reaktion. Noch vor dem Seitenwechsel verwerteten sie ihr Chancen-Plus zum erneuten Führungstreffer. Nach Vorlage von Nickel zog Kiral ab, Wolf parierte gerade noch und Kustermann beförderte den Abpraller über die Linie.

Der sehr ordentlichen ersten folgte eine deutlich schwächere zweite Halbzeit. In der 70. Minute bewies Liridon Rrecaj, dass er zu den ganz reaktionsschnellen Torhütern der Landesliga zählt. Die Nummer eins des SC Ichenhausen zeigte nach einem Kopfball aus kurzer Distanz eine Glanzparade und verhinderte den Ausgleich. Darüber hinaus hatte Mering offensiv kaum etwas anzubieten. Auch von Ichenhausen kam nicht viel, zum entscheidenden Vorstoß reichte es aber. Der eingewechselte Marco Schlittmeier brachte einen Freistoß in die Mitte, Kiral schob schlitzohrig den Fuß in die Flugbahn und das Spiel war entscheiden (78.).

Entspannter Blick in die Zukunft

Die nächsten Aufgaben auf dem Weg zum Klassenerhalt können die Königsblauen nun deutlich entspannter angehen. Die hinzu gewonnene Offensivkultur ist unübersehbar. Wobei Unsöld schon jetzt ein bisschen um seine neu gefundene Formation bangen muss: Miguel Malheiro und Mateusz Staron mussten gestern aufgrund muskulärer Probleme vorzeitig vom Feld. Ob mehr nötig sein wird als diese Vorsichtsmaßnahme, muss die Trainingswoche zeigen.

So haben sie gespielt

SV Mering Wolf – Cakir (72. Neumann), Szilagyi, Bytyqi, Lutz (46. Gärtner), Cosar (46. Abazi), Wiedemann, Utz, Steidl (33. Kristen), Kerber, Mittermaier

SC Ichenhausen Rrecaj – Schaab, Ocker, Strohhofer, Malheiro (58. Schlittmeier), Nickel (71. Bogdan), Breskott, Staron (71. Bastan), Kustermann, Maurer, Kiral

Schiedsrichter Riedel (FC Horgau)

Tore 0:1 Kiral (22.), 1:1 Utz (40.), 1:2 Kustermann (42.), 1:3 Kiral (78.)

Zuschauer 150

