17:00 Uhr

Die Wilhelm-Busch-Kindertagesstätte wird erweitert – bald geht es los

Vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen werden in der Ichenhauser Kindertagesstätte Wilhelm Busch betreut. Bald gibt es hier mehr Platz.

Um der steigenden Nachfrage nach Betreuung auch am Nachmittag nachzukommen, wird das Gebäude um Ruheraum, Mensa und Küche erweitert. Zudem entsteht ein neuer Personalraum für das inzwischen 18-köpfige Kita-Team. Teilweise wird hierfür auch im Bestand umgebaut, Baubeginn ist in der kommenden Woche am Montag, 24. August.

Die vom Stadtrat einstimmig abgesegnete Planung des Architekturbüros Dreier aus Krumbach wird auf 540000 Euro Kosten berechnet, wofür 140000 Euro Zuschuss vom Freistaat Bayern bewilligt wurden. (zg)

