Die Wissenschaft zieht in Günzburg ein

Der Satz von Wissenschaftsminister Bernd Sibler hörte sich an wie in Stein gemeißelt: „ Günzburg wird jetzt auch auf der hochschulpolitischen Landkarte auftauchen.“ Der CSU-Minister wird das Versprechern erfüllen, das seine Vorgängerin Marion Kiechle vor zweieinhalb Jahren gegeben hatte. In der 21.000-Einwohner-Stadt wird ein Technologietransferzentrum (TTZ) seine Arbeit aufnehmen. Die Haushaltsmittel sind zwar noch nicht bewilligt, aber schon mal eingeplant.

Und Sibler ließ bei seinem Besuch am Donnerstag in Günzburg keinen Zweifel daran, dass dies demnächst auch eine beschlossene Sache sein wird. Für dieses Jahr sind für das Günzburger TTZ, das die erste Ansiedlung der Hochschule Neu-Ulm im Landkreis Günzburg ist, eine Million Euro vorgesehen. Insgesamt sollen – ehe die Effizienz dieser Einrichtung vom Freistaat nach fünf Jahren wissenschaftlich bewertet wird – 4,3 Millionen Euro staatliche Gelder für das Technologietransferzentrum fließen.

Übergangsweise im VR-Gebäude

Das entsteht gerade und vorübergehend für die nächsten drei Jahre in den Räumen der VR-Bank Donau-Mindel in der Dillinger Straße. Die Miete dafür übernimmt die Stadt Günzburg. Das war eine Voraussetzung, um einen Zuschlag überhaupt zu erhalten, und laut Oberbürgermeister Gerhard Jauernig „ein Zeichen, wie ernst es uns mit dieser Sache ist“. Ab dem kommenden Jahr wird das „Haus der Bildung“ am Bürgermeister-Landmann-Platz grundlegend saniert. Danach wird das Technologietransferzentrum dort sein endgültiges Domizil beziehen können. Für die Volkshochschule, die ebenfalls im „Haus der Bildung“ ihren Platz hat, wird es dann etwas enger zugehen.

Damit nicht länger zugewartet werden muss, gibt es diese Zwischenlösung. Die Stellen eines Professors und eines Geschäftsführers sind bereits ausgeschrieben. Dazu kommen vier wissenschaftliche Mitarbeiter und eine Sekretärin.

Wie kleine Firmen bei "Big Data" unterstützt werden können

In welchen Bereichen nützt der Wirtschaft nun dieses Technologietransferzentrum? Eine Antwort darauf hat die Professorin Andrea Kimpflinger, Leiterin des Studiengangs Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation an der Hochschule Neu-Ulm (HNU): Gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen solle damit ermöglicht werden, große Datenmengen zu analysieren, um mit Mitteln des Marketings darauf zielgerichtet reagieren zu können. Welche Produkte oder Dienstleistungen müssen angeboten werden? Wie sieht es mit den Lieferwegen aus? Und wie können Nutzer und Kunden gut´erreicht, individuell angesprochen werden.

„Das kann in der Entwicklung einer Software oder einer App münden“, nannte die Professorin zwei Beispiele. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Uta Feser ist seit 2006 HNU-Präsidentin. Sie sieht eine gute Chance gerade für den ländlichen Raum, Innovation aktiv mitzugestalten. Bildung sei ein gutes Mittel gegen eine politische Radikalisierung, sagte sie.

Hafner spricht von einer hochinteressanten Einrichtung

Günzburgs scheidender Landrat Hubert Hafner sprach in seinem Grußwort während des Pressegesprächs im Günzburger Rathaus von einer „hochinteressanten Einrichtung“ für den gesamten Landkreis; eine Einrichtung, die mit dem Thema „Big Data basiertes Marketing“ einen wichtigen Beitrag in der Digitalisierung aufgreife, „der für viele Unternehmen vor Ort von entscheidender Bedeutung ist“.

Auch der Landkreis unterstützt das Projekt finanziell – beschlossen zunächst für die kommenden fünf Jahre. Wie Hafner sieht sein möglicher Nachfolger Hans Reichhart ( CSU), bis vor wenigen Wochen bayerischer Bau- und Verkehrsminister, im TTZ und dem vom Wirtschaftsministerium geförderten Digitalen Gründerzentrum, das im April auf dem Areal Pro in Leipheim seine Arbeit aufnehmen wird, eine ideale Ergänzung. Das TTZ bespielt vor allem den Bereich des Transfers von Wissenschaft und Wirtschaft. Über das Gründerzentrum sollen ganz konkret neue Unternehmen in der digitalen Welt unterstützt werden, machte Hafner deutlich.

Wissenschaft entlang der "Donauachse"

Für den CSU-Landtagsabgeordneten und früheren Justizminister Alfred Sauter entsteht in der Wissenschaft mit den Hochschulstandorten Ulm und Neu-Ulm und den beiden Gründer- und Transferzentren in Leipheim und Günzburg eine „Donauachse, die man nicht unterschätzen sollte“. In der Medizin funktioniere das bereits seit vielen Jahren gut, da sei „Aufsehenerregendes“ entstanden, erinnerte der Politiker an die länderübergreifende Zusammenarbeit des Bezirkskrankenhauses Günzburg mit der Universität Ulm. Schloss Reisensburg ist das Wissenschaftszentrum der Uni Ulm. Jetzt wird gemeinsam mit der Hochschule Neu-Ulm ein neues, bayerisches Wissenschaftskapitel aufgeschlagen.

Das Zentrum soll im Herbst der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

